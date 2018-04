Kiina asetti USA:lle miljardien tuontitullit – tullit muun muassa hedelmille, sianlihalle ja viinille

Kiina otti maanantaina käyttöön tuontitulleja Yhdysvaltain tuotteille noin kolmen miljardin dollarin edestä. Tullit koskevat kaikkiaan 128 amerikkalaista tuotetta, muiden muassa sianlihaa, hedelmiä ja viiniä.

Kiina uhkasi viime kuussa, että se asettaa Yhdysvalloille miljardiluokan tuontitullit, jos maat eivät pääse sopuun kauppakiistassa.

Tuontitullien tulemisesta voimaan kerrottiin sunnuntaina Kiinan kauppaministeriön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa. Kiinan uudet tullit ovat vastaveto Yhdysvalloille siitä, että se määräsi lisätulleja ulkomaisille tuotteille.

Kiinan kauppaministeriö syytti maanantaina, että Yhdysvallat ”väärinkäyttää” Maailman kauppajärjestön WTO:n ohjesääntöjä.

– Yhdysvaltain (tulli)toimet kohdistuvat vain joihinkin maihin. Tämä loukkaa vakavasti syrjinnän kieltävää periaatetta, joka on kansainvälisen kauppajärjestelmän kulmakivi, ministeriö syytti verkkosivuillaan.

Talouden asiantuntijat ovat pelänneet, että maailman kaksi suurinta taloutta saattaa olla ajautumassa täyteen kauppasotaan. Kiina on aiemmin sanonut, ettei se halua ryhtyä kauppasotaan, mutta tekee niin tarvittaessa.

”Alkusoittoa” neuvottelukierrokselle?

Vaikka tullikiista on kärjistynyt, Yhdysvaltain kauppaministeri Wilbur Ross rauhoitteli torstaina, että tullit ovat ”alkusoittoa” neuvottelukierrokselle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime kuun alkupuolella asettavansa teräkselle ja alumiinille tuontitulleja, joiden piti koskettaa Kiinan ohella muun muassa Euroopan unionia. Myöhemmin Yhdysvallat kuitenkin ilmoitti, että Euroopan unionia sekä useita muita maita koskevat tuontitullit jäädytetään toukokuun alkuun asti.

Trumpin hallinto on tulkinnut, että teräksen ja alumiinin maahantuonti uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta.

Lisäksi Trump ilmoitti viime kuun loppupuolella aikovansa määrätä muille Kiinasta tuotaville tuotteille tulleja kymmenien miljardien dollarien edestä. Tullit on määrä kohdistaa aloille, joilla Kiina on amerikkalaisten mielestä pyrkinyt hankkimaan epäreilua kilpailuetua. Joukossa on kerrottu olevan kymmenen alaa, jotka Kiinan johto on nimennyt ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi, kuten robotiikka, lentokone- ja raideliikenneteollisuus sekä sähköajoneuvot. Tarkkaa listaa siitä, mihin tuontitullit kohdistuvat, ei ole vielä julkaistu.

Yhdysvalloilla on noin 375 miljardin dollarin (305 miljardin euron) kauppavaje vuotuisessa Kiinan-kaupassaan.

STT

Kuvat: