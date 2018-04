Kiina ja Taiwan ahkeroivat merisotaharjoituksissa – Kiinan Xi korosti maan tarvitsevan vahvan laivaston

Kiinan presidentti Xi Jinping on ollut mukana laivaston suuressa sotaharjoituksessa Etelä-Kiinan merellä, kertoo BBC. Harjoitukseen osallistuu yli 10 000 sotilasta sekä kymmenittäin hävittäjiä ja taistelualuksia.

Kiinan valtiollinen televisio näytti videopätkiä, joissa Xi seurasi hävittäjien nousua ilmaan Kiinan ainokaisen lentotukialuksen kannelta. Xi sanoi lyhyessä puheessaan, että Kiina tarvitsee vahvaa laivastoa nyt enemmän kuin koskaan.

Etelä-Kiinan merellä on käynnissä useita aluekiistoja. Merenpohjasta arvellaan löytyvän runsaasti hyödyntämättömiä mineraaleja ja raaka-aineita.

Myös Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen otti osaa Taiwanin omiin laivastoharjoituksiin, joissa vastattiin simuloituun hyökkäykseen saarelle. Kiinan pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan, ja on ilmoittanut olevansa valmis tarvittaessa hyökkäämään saarelle, jos Taiwan aikoo itsenäistyä.

Tsai on toistuvasti varoittanut Kiinan kasvaneesta sotilaallisesta läsnäolosta Taiwanin lähivesillä. Taiwanin mukaan Kiina järjesti 25 sotaharjoitusta Taiwanin ympärillä toissa vuoden elokuun ja viime joulukuun välisenä aikana.

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-43746820

STT

Kuvat: