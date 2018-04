Kiinalainen avaruusasema saapui Maan ilmakehään ja suurimmaksi osaksi paloi

Kiertoradaltaan pois ajautunut kiinalainen avaruusasema on palanut suurimmaksi osaksi saapuessaan Maan ilmakehään. Kiinan viranomaiset eivät toistaiseksi ole vahvistaneet, mihin avaruusaseman jäänteet ovat pudonneet.

Tiangong-1-avaruusasema saapui ilmakehään eteläisen Tyynenmeren yllä noin varttia yli kolme Suomen aikaa.

Jäännösten putoamisseutu on valtaosin asumatonta, sillä alueen saaret ovat enimmäkseen pieniä. Avaruustutkijat olivat ennustaneet aseman putoamisen luovan vaikuttavan näyn, jonka kuvailtiin muistuttavan meteorisadetta. Kovin moni ei päässyt sitä näkemään, kun putoamien tapahtui hyvin syrjäisellä seudulla.

– Hyvä asia tässä on se, että avaruusasema ei aiheuttanut pudotessaan mitään vahinkoa, sanoi astronomi Jonathan McDowell astrofysiikan Harvard-Smithsonian-keskuksesta.

Kiina laski väärin

McDowellin mukaan avaruusasema olisi nähty esimerkiksi Pohjois-Korean Pjongjangissa ja Japanin Kiotossa, jos olisi ollut yö, mutta auringonvalo esti havainnot muun muassa näissä kaupungeissa.

Kiinalaiset avaruustutkijat olivat epävarmoja avaruusaseman putoamisseudusta vielä juuri ennen putoamista. Kiinasta ilmoitettiin ensin, että asema tulee näkyville Brasilian Sao Paulon yllä ennen iskeytymistä Atlantin valtamereen. Heti perään Kiinan viranomaiset korjasivat, että asema putoaa sittenkin Tyyneenmereen.

Tiangong-1 ajautui pois radaltaan kaksi vuotta sitten. Se otettiin käyttöön vuonna 2011.

Euroopan avaruusjärjestön (Esa) mukaan kuluneiden 60 vuoden aikana Maahan on hallitsemattomasti sinkoutunut 6 000 suurta esinettä ja yksikään niistä ei ole aiheuttanut vaaraa ihmisille.

STT

