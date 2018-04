Kiinalaisraha etsii tukikohtia EU:sta

Kiinalaisraha ei lepää ja sitä on paljon. Etenkin Afrikassa sijoituskohteita etsineet ja löytäneet kiinalaiset ovat siirtäneet katseensa yhä enemmän kohti Eurooppaa ja Skandinaviaa. Siitä hyötyy Suomikin.

Kasvu EU:n suuntaan on ollut räjähdysmäistä. Kymmenisen vuotta sitten sijoitusten mittakaava oli miljardissa tai parissa miljardissa eurossa, mutta yksin vuonna 2016 sijoitusten määrä oli EU-alueelle jo yli 35 miljardia euroa. Kasvu edellisvuodesta oli huimat 77 prosenttia. Kiinalaiset olivat erityisen kiinnostuneita teknologiasta.

Vuosien 2000–2016 välisenä aikana Kiina investoi Britanniaan (23,6 miljardia euroa), Saksaan (18,8), Italiaan (12,8) ja Ranskaan (11,5). Viidenneksi eniten kiinalaisinvestointeja tuli Suomeen, yhteensä 6,9 miljardia euroa. Tällä Kiina nousi kymmenen merkittävimmän sijoittajamaan joukkoon, kun tarkastellaan Suomeen perustettujen ulkomaalaisten yritysten määrää.

Viimeisin merkittävä kiinalaisinvestointi julkistettiin maanantaina, kun kiinalainen pehmopaperijätti Hengan International ilmoitti investoivansa liki 12 miljoonaa euroa Finpulpin Kuopioon suunnittelemaan biotuotetehtaaseen.

Vaikka eurooppalaisetkin ovat sijoittaneet Kiinaan ja lisäävät vientiponnistelujaan, tasapainoa ei synny: EU-maiden sijoitukset Kiinaan olivat vuonna 2016 vain kahdeksan miljardia euroa. Lisäksi EU-maiden investointien määrä Kiinaan oli vuosina 2012–2016 laskusuunnassa.

Kiinalaismiljardien tulva on ehtinyt herättää EU:ssa myös huolta siitä, että kiinalaiset ottaisivat haltuunsa strategisesti liiankin tärkeitä teknologiayrityksiä. Toisena ja sangen varteenotettavana huolenaiheena on eurooppalaisosaamisen kopioiminen ja vieminen itään, kassakoneen kilistessä taustalla.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on varoitellut, ettei pidä olla liian naiivi vapaakaupassaan. Suomessa ja useissa EU-maissa lainsäädäntö toki mahdollistaa kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeiden yritysten suojelemisen.

Suomessa ei ole ilmennyt intoa päästää Brysseliä määräämään EU:n alueesta investointien suhteen. Raha on useimpien muidenkin EU-maiden mielestä tervetullutta, eikä kiinalaisomistuksen kasvua ole karsastettu. USA:n aloittaman tullisodan pitkäaikaisia vaikutuksia Kiinan investointi-intoon on toistaiseksi vaikea arvioida.