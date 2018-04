Kiinan gp:n harjoituksista tuli tuhannesosapeliä – Hamilton hiuksenhienosti Räikkösen edelle

Lewis Hamilton oli nopein F1-kauden kolmannen kisaviikonlopun avanneessa harjoituspäivässä Shanghain radalla, mutta Ferrarin Kimi Räikkönen jäi Mercedes-tähdestä vain ohikiitävästi. Kahden mahtitallin taisto oli muutenkin tiukkaa, sillä Mercedeksen Valtteri Bottas ja Ferrarin Sebastian Vettel mahtuivat hekin 0,108 sekunnin päähän kärjestä.

Räikkönen taipui Hamiltonille Kiinan gp:n toisissa harjoituksissa vaivaiset 0,007 sekuntia, Bottas 0,033 ja kauden aiemmat kaksi kisaa voittanut Vettel tuon 0,108.

– Kun tulin Shanghaihin, sää oli mitä mainioin. Mutta nyt meillä on sadetta ja kylmää. Mutta päivä oli hyvä, saimme hyvää palautetta autosta. Säätämistä on vielä hieman, Hamilton selosti tallinsa tiedotteessa.

Hamilton hallitsi ensimmäistä harjoitussessiota, mutta toisessa muut tulivat jo lähes rinnalle. Se mietitytti maailmanmestaria.

– Ferrari oli nopea ja Red Bull myös, on hienoa nähdä noin tasaisia aikoja. Mutta samalla se merkitsee sitä, että meidän on todellakin yllettävä parhaimpaamme.

Bottas jäi avaussessiossa tallitoveristaan 0,458 sekuntia, joten toisten harjoitusten kohentunut vauhti tyydytti.

– Aamulla oli hienoisia ongelmia, mutta muutimme säätöjä toisiin harjoituksiin. Toivottavasti huomenna otetaan jälleen askel eteenpäin, Bottas sanoi tiedotteessa.

– Huomisaamuna voi olla hieman hankalampaa, koska täällä alkoi satamaan. Toivottavasti olosuhteet paranevat aika-ajoihin mentäessä. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Ferrarin kanssa on jälleen erittäin tasaista.

Autosport: Ferrari selitti syytä Bahrainin varikko-onnettomuudelle

Ferrarin mekaanikon loukkaantumiseen Bahrainin gp:ssä johtaneen varikkoturman syytä on selvitetty, talli kertoi Autosportin mukaan. Talli totesi, että Kimi Räikkösen auto lähetettiin liikkeelle sensorihäiriön takia väärään aikaan.

Rengasta Räikkösen autoon vaihtanut Francesco Cigarini ei ehtinyt alta pois, ja hänen jalkansa taittui vasemman takarenkaan alle. Cigarini ei ollut saanut vaihdettua rengasta aivan ajoissa, mutta sensori oletti vaihdon jo toteutuneen.

– Tapauksessa oli kolme tekijää: ihmisen toiminta (varikkohenkilökunta), mekaaninen laite (mutteriväännin) ja elektroninen laite (oikein kiinnitetyn renkaan tunnistava sensori). Vihreän valon kuljettajalle antanut sensori ei tunnistanut vasemman takarenkaan tilannetta täysin oikein, tallipäällikkö Maurizio Arrivabene kertoi Autosportille.

Arrivabene vakuutti, että talli tekee kaikkensa, jottei vastaavaa enää tapahdu.

– Välitämme henkilöstöstämme enemmän kuin mistään muusta.

Cigarinin murtuneet pohje- ja sääriluut korjattiin leikkauksella bahrainilaisessa sairaalassa. Hän toipuu tällä hetkellä kotonaan Italiassa.

– Kiitän tallimme lääkäriä, kansainvälisen autoliiton FIA:n terveydenhuoltohenkilökuntaa sekä Bahrainia, joka antoi meille maan parhaan kirurgin suorittamaan leikkauksen. He kaikki auttoivat meitä 24 tuntia (päivässä), ihan kirjaimellisesti, joten kiitos kaikille, Arrivabene sanoi.

Räikkönen puolestaan sai tapahtuneen jälkeen sosiaalisessa mediassa räkää niskaansa reagoituaan onnettomuuteen ilmeettömästi. Hän kuitenkin kirjoitti Cigarinille vastaukseksi ”Parane pian kaveri” mekaanikon kiiteltyä hoitoa Instagramissa.

– Oli todella valitettavaa, mitä Francescolle tapahtui varikkopysähdyksellä. Olen pahoillani hänen puolestaan, ja toivon, että hän on kunnossa pian, Räikkönen kertoi.

https://www.autosport.com/f1/news/135368/ferrari-explains-error-that-injured-mechanic

STT

