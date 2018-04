Kiinan ja USA:n kauppakiista uhkaa edelleen kiristyä – USA:n kauppasuhteet koetuksella myös Euroopan suuntaan

Kiinan asettamat noin kolmen miljardin dollarin vastatullit Yhdysvalloille saattavat olla vasta alkusoittoa suurvaltojen välisessä kauppakonfliktissa, sillä nurkan takana uhkaa ainakin kymmenien miljardien arvoinen tuontikiista.

Kiina otti maanantaina käyttöön 15 ja 25 prosentin suuruisia tulleja yhteensä lähes 130 amerikkalaiselle tuotteelle, muun muassa sianlihalle, hedelmille ja viinille.

Tällä Kiina vastaa Yhdysvaltojen aiemmin asettamiin tuontitulleihin, jotka ovat teräkselle 25 prosenttia ja alumiinille 10 prosenttia.

– Kiinan vastaus on varsin maltillinen. Se halusi pitää mittakaavan suurin piirtein samana kuin Yhdysvaltain toimet. Kummankaan maan talous ei heilu vielä, arvioi kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK).

Kauppakiista on kuitenkin vaarassa kärjistyä nykyisestä, ainakin Yhdysvaltain presidentin Donald Trump puheiden perusteella.

Trump sanoi viime kuussa aikovansa määrätä Kiinasta tuotaville tuotteille tuontirajoituksia kymmenien miljardien dollarien edestä. Ilmeisesti ne on määrä kohdistaa ainakin korkean teknologian aloille, joilla Kiina on amerikkalaisten mielestä pyrkinyt hankkimaan epäreilua kilpailuetua.

– Voidaan ajatella, että kauppakiistan mittakaava tulee vielä nykytilanteesta kasvamaan, Turtiainen arvioi.

Eurooppa yrittää eroon tulleista

Trumpin ajaman Yhdysvallat ensin -politiikan vaikutukset eivät ole vain suurvaltojen huoli.

Suomen ulkoministeriön kauppapolitiikan yksiköstä arvioidaan, että Yhdysvaltain ja Kiinan mahdolliset lisätoimet kauppakiistassa voivat luoda negatiivista kierrettä, joka tuntuu myös muualla maailmassa.

– Taloudet ovat varsin tiiviissä keskinäisriippuvuudessa toisissaan, ja yritykset ovat integroituneet pitkien tuotantoketjujen kautta eri puolilla maailmaa, sanoo yksikönpäällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa.

Hän pitää selvänä, että amerikkalaisten ja kiinalaisten tuontitullit haittaavat kansainvälistä kauppaa.

– Ne vievät osin terää tämänhetkiseltä globaalilta talouskasvulta.

Yhdysvaltain kauppasuhteet ovat koetuksella Kiinan lisäksi myös Euroopan suuntaan. Yhdysvallat on jäädyttänyt teräkselle ja alumiinille määrätyt tuontitullit Euroopan unionin osalta toukokuun alkupuolelle asti, mutta jatkoliikkeistä ei ole tietoa.

– Voihan olla, että jos keskustelut amerikkalaisten kanssa jatkossa sujuvat suotuisasti, meidät (EU) vapautetaan pysyvästi tuontitulleista. Mikäli näin ei tapahdu, meidän täytyy varmasti EU:n puitteissa miettiä, kuinka siihen vastataan, Vaaranmaa sanoo.

Kiista tuntuu kuluttajan kukkarossa?

Vaaranmaan mukaan tullien korotukset ovat yleisesti ottaen myrkkyä Suomen kaltaiselle pienelle ja globaalitalouteen kytkeytyvälle maalle, joka on riippuvainen viennistä.

– Jos tulleja asetetaan esimerkiksi erilaisille välituotteille, joita tarvitaan yritysten tuotannossa, niin vastaavasti lopputuotteiden hinta nousee ja yritysten kilpailuedellytykset heikkenevät, hän arvioi.

Tullit tuntuvat niin jalostavien yritysten taseissa kuin yksityisen kuluttajan kukkarossa, Vaaranmaa arvioi.

EK:n Turtiainen varoittaa, että jos Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiista kasvaa laajaksi, voi se vaikuttaa kielteisesti suurvaltojen talouteen. Kielteiset vaikutukset ulottuisivat myös Eurooppaan ja Suomeen.

– Olemme todella riippuvaisia sekä Kiinan että Yhdysvaltojen taloudesta ja siitä, että saamme viedä sinne.

STT

