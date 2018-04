Kiinan valtias Hamilton hallitsi avausharjoitusta – Räikkönen ehti Mercedeksien väliin

Formula ykkösten Kiinan gp:n ensimmäiset harjoitukset kulkivat Shanghain radalla aina hyvin viihtyneen Lewis Hamiltonin komennossa. Kauden kaksi aiempaa kisaa hävinnyt Hamilton avasi viikonlopun dominoivalla esityksellä. Hän oli nopein alusta alkaen ja jätti lopulta toiseksi ehtinyttä Ferrarin Kimi Räikköstä 0,359 sekuntia.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli kolmas, 0,458 sekuntia Hamiltonista jääneenä. Kumpikaan Mercedeksistä ei kuitenkaan käyttänyt nopeinta renkassettiä eli ultrasoftia, toisin kuin muut kärkitallit.

Red Bullin Daniel Ricciardo ja Max Verstappen olivat sijoilla neljä ja viisi. MM-kauden voitoilla Australiassa ja Bahrainissa avannut Ferrarin Sebastian Vettel oli kuudes.

Hamiltonille Kiinan gp on ollut menestyksekäs vuosien mittaan. Hänellä on Shanghaista viisi voittoa ja kuusi paalupaikkaa, ja voitoista kolme on tullut neljän viime kauden aikana.

Päivän toiset harjoitukset alkavat kello 9.

STT

Kuvat: