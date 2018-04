Kilpailutus raiteilla pääsemässä vauhtiin – etukenossa Helsingin seudun lähijunaliikenne

Helsingin seudun lähijunaliikenteen vauhdittuva kilpailutus on ensimmäinen askel junaliikenteen lähivuosien myllerryksessä. HSL:n sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo kertoi keskiviikkona HSL:n julkaisseen ilmoittautumispyynnöt lähijunaliikenteen kilpailutuksen ensimmäiseen vaiheeseen.

Rautateiden henkilöliikenne on tarkoitus avata kilpailulle koko Suomessa asteittain tulevina vuosina ja lisäksi suunnitelmissa on ollut VR:n pilkkominen useampaan yhtiöön. Helsingin seudun liikenteen HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutus onkin nyt etukenossa kilpailun avaamisessa.

Kiinnostusta kilpailutukseen on, sillä viime vuonna käytyyn markkinavuoropuhelukierrokseen Helsingin seudun lähijunaliikenteestä osallistui yhdeksän yhtiötä.

– Kaikki olivat vakavasti otettavia ja vaatimukset täyttäviä, Sinisalo sanoi.

Sinisalon mukaan kilpailutus on pyritty tekemään niin, että uusilla toimijoilla on aito mahdollisuus haastaa VR.

– Olemme päässeet sellaisiin lähtökohtiin, joista uudet toimijat voivat tasapuolisesti ja kilpailukykyisesti tarjota.

Euroopasta löytyy hyvin monenlaisia esimerkkejä rautateiden kilpailutuksista.

Operaattorille maksetaan noin 60 miljoonaa

Nyt kilpailutettavasta lähijunaliikenteestä maksetaan Sinisalon mukaan operaattorille noin 60 miljoonaa euroa. HSL luovuttaa junakaluston ja toimitilat operaattorin käyttöön, joten operaattorin ei tarvitse tehdä merkittäviä investointeja. Operaattori ei saa lipputuloja hyväkseen.

Jos operaattori junaliikenteessä vaihtuisi, siirtyisi lähijunaliikenteen nykyinen henkilöstö uuden operaattorin palvelukseen.

– Henkilöstö, joka tällä hetkellä tuottaa meidän liikennettä, tulee siirtymään liikkeenluovutuksen pelisääntöjä noudattaen, Sinisalo sanoi.

Käyntiin pyörähtänyt kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä ja voittaja on tavoitteena julkistaa huhtikuussa 2020. Kilpailutetun Helsingin seudun lähijunaliikenteen on määrä käynnistyä kesällä 2021.

Junaliikenteen kilpailusta poliittisia päätöksiä tänä vuonna

Junaliikenteen kilpailulle avaamisesta on tulossa ratkaisuja vielä tänä vuonna, kertoo omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk.) STT:lle. Hallitus on jo aiemmin linjannut, että rautateiden henkilöliikenteen kilpailu avautuu.

Hallituksen linjaaman uudistuksen toimeenpanoa ovat valmistelleet muun muassa erilaiset työryhmät. Valmistelun pohjalta hallitukselta odotetaan poliittisia päätöksiä.

– Varsinaiseen kilpailun avaamiseen liittyvät asiat tehdään tämän vuoden puolella, ja sitten kaikkinensa, mitä tähän poliittisia päätöksiä liittyy, niin kyllä ne tulevat tämän vuoden puolella, Lintilä arvioi STT:lle.

Junayhtiö VR:stä ollaan kilpailun edistämiseksi eriyttämässä kalustoyhtiö, huolto- ja kunnossapitopalveluyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kolmen yhtiön eriyttämiseen liittyvää valmistelua jatketaan.

– Tavoitteena on, että perustettavat uudet yhtiöt aloittaisivat toimintansa ensi vuoden alussa, ministeriö kertoi sähköpostivastauksessaan STT:lle.

Ministeriön mukaan kilpailutetun liikenteen olisi tarkoitus käynnistyä Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä vuoden 2022 kesällä.

Rautatieliikenteen tavarakuljetukset vapautuivat kilpailulle jo vuoden 2007 alussa. Ministeriön viimevuotisen arvion mukaan kilpailu ei ollut kuitenkaan avautunut tyydyttävällä tavalla.

