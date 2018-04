Kimmo Schroderuksen Eppu Normaali -veistos julkaistaan elokuussa

Salolaisen kuvanveistäjän Kimmo Schroderuksen Eppu Normaali -teos julkistetaan 29. elokuuta Ylöjärvellä. Ruostumattomasta teräksestä tehty Eppu-veistos paljastetaan suuressa kansanjuhlassa.

Ylöjärven Uutisten erikoislehti Elovainion Uutiset kertoo, että Schroderus on viihtynyt hyvin tilaustyön parissa.

Schroderus on saanut vapaat kädet veistoksen tekemisen suhteen. Hän on ollut koko työskentelynsä ajan tiiviissä yhteydessä Martti Syrjän, Mikko Syrjän, Juha Torvisen, Aku Syrjän ja Sami Ruusukallion kanssa, kertoo lehti.

Kuvanveistäjä on kuunnellut Eppujen musiikkia teosta tehdessään. Schroderuksen ateljeessa ovat soineet etenkin kappaleet Arkussa Vainaan ja Pimeyden Tango.

Kimmo Schroderus kertoi SSS:n haastattelussa helmikuussa luvanneensa tilaajille eli Eppu Normaalille ja Ylöjärven kaupungille, ettei teoksesta hiiskuta juuri mitään.

Sen Schroderus kuitenkin helmikuussa paljasti, ettei veistoksesta tule esittävää. Kuvanveistäjän työhuoneen ovi pysyi haastattelun ajan tiukasti suljettuna.

