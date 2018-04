Kipchoge otti kolmannen voittonsa Lontoon maratonilla

Kenian Eliud Kipchoge on voittanut Lontoon maratonin ajalla 2.04.16. Etiopian Tola Kitata oli toinen ennen Britannian Mo Farahia, joka rikkoi ajallaan 2.06.22 matkan Euroopan ennätyksen.

Kipchoge voitti Lontoon maratonin kolmannen kerran urallaan. Edelliset voitot ovat vuosilta 2015 ja 2016.

Kenialainen on kilpaillut maratonilla tappioitta vuodesta 2013. Hänellä on nyt kahdeksan perättäistä voittoa Rion 2016 olympialaiset mukaan lukien.

Kenian Vivian Cheruiyot voitti naisten kilpailun kauden kärkiajalla 2.18.31. Kenian Brigid Kosgei oli toinen ja Etiopian Tadelech Bekele kolmas.

Cheruiyot nousee ennätysajallaan kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi.

STT

