Kittilä-syyttäjä vaatii tuntuvia sakkoja hissiyhtiön toimitusjohtajalle – Haastehakemuksen mukaan tuolihissiä tarjonnut suosikkiyhtiö sai vihjeen: ”5 on 5 ja 4 on 4”.

Syyttäjä vaatii tuntuvia sakkoja Levi Ski Resortin toimitusjohtajalle Jouni Palosaarelle Kittilän kuntajupakan ns. hissihaarassa. Haaran haastehakemus tuli julkiseksi tänään.

Palosaaren epäillään suosineen itävaltalaista hissivalmistajaa tarjouskilpailussa vuotamalla tälle italialaisen kilpailijan luottamuksellisia tietoja. Syyttäjän mukaan Palosaaren toiminta johti siihen, että Levi Ski Resortin hallituksella oli konkreettinen vaara hyväksyä jopa satojatuhansia euroja kalliimpi itävaltalaisyhtiön tarjous.

Syyttäjän mukaan Palosaari muun muassa toimitti itävaltalaisyhtiölle italialaisyhtiön tarjousasiakirjan ja kävi sitä yksityiskohtaisesti läpi tapaamisessa Levillä lokakuussa 2013. Lisäksi hän olisi itävaltalaisyhtiöltä saadun tarjouksen jälkeen ohjannut sitä alaspäin vihjaamalla ”5 on 5 ja 4 on 4”.

Haastehakemuksen mukaan Palosaaren suosima itävaltalaisyhtiö tarjosi tuolihissiä ensin reilulla viidellä miljoonalla eurolla, mutta vuodettujen tietojen ja niin sanotun käsiohjauksen jälkeen se antoi niukasti alle viiden miljoonan euron tarjouksen.

Palosaaren epäillään myös muun muassa salanneen hissiyhtiön hallituksen kokouksessa tiedon, että italialainen hissiyhtiö antaisi hinnastaan vielä kymmenen prosentin alennuksen.

Alkusysäys Kittilä-vyyhdelle

Kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki vuonna 2013 Lapin poliisille tutkintapyynnön Palosaaresta. Yhtiön hallitus oli aiemmin erottanut toimitusjohtajan hissihankinnan kilpailutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Myöhemmin kunnanhallitus perui Mäkelän tekemän tutkintapyynnön ja antoi omistajaohjausta hissiyhtiölle, jotta erotettu toimitusjohtaja palautetaan tehtäväänsä. Mäkelä irtisanottiin.

Lapin käräjäoikeudessa pidettiin vajaa kuukausi sitten kolmipäiväinen valmisteluistunto Mäkelän erottamiseen liittyvässä haarassa, jossa kolmisenkymmentä entistä ja nykyistä kuntapäättäjää on syytteessä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Palosaarta syytetään luottamusaseman väärinkäytöstä eli asianomistajarikoksesta, jossa syytettä ei yleensä nosteta ilman asianomistajan vaatimusta. Syyttäjä perustelee haastehakemuksessa syytteen nostamista sillä, että sitä vaatii erittäin tärkeä yleinen etu.

– Vaikkakaan asiassa ei esitutkinnan jälkeen ole niin useita rikosepäilyjä kuin esitutkintavaiheessa on ollut, on asia kuitenkin erittäin runsasta yleistä mielenkiintoa herättävä. Asiasta on lisäksi alkanut merkittävä ja laaja Kittilän kuntaa, kunnanjohtajaa kuntapäättäjien toimintaa koskeva rikosasia, syyttäjä perustelee.

