Saloon on tullut uusia venepaikkoja. Kokkilaan on rakennettu 20 veneen yksityislaituri ja myös Lossirannan baari on saanut oman vieraslaiturinsa. Förby Marina on saanut uuden H-laiturin, jossa on parikymmentä paikkaa pienehköille moottoriveneille. Marinan Nina Nummentalo kertoo myös, että kesäkuussa avataan vanhaan vinssirakennukseen terassikesäkahvila, Cafe Vinssi.

