Koko päivän lentänyt Lappi nousi neljänneksi – Ogier voi jo varmistella ykköstilaansa

Toyota-kuljettaja Esapekka Lapin lauantai oli erinomainen Korsikan MM-rallissa. Päivään viidenneltä sijalta lähtenyt Lappi napsi sekunteja kiinni erikoiskoe toisensa perään ja nousi päivän päätteeksi neljänneksi.

Lauantain kuudesta erikoiskokeesta Lappi voitti kaksi, oli kahdesti toinen ja kahdesti kolmas. Toinen pohja-ajoista tuli päivän päättäneellä erikoiskokeella samalla ajalla Ott Tänakin kanssa.

– On kiva olla taistelussa mukana, Lappi iloitsi ralliradiolle.

Lappi lähtee sunnuntain kahdelle viimeiselle erikoiskokeelle kymmenen sekuntia toisena olevaa Tänakia perässä. Kolmanteen sijaan ja Thierry Neuvilleen on liki sama ero.

– Lappi on lentänyt koko päivän, Tänak hehkutti suomalaisen tallikaverinsa ajoa.

Ranskan Sebastien Ogier johtaa rallia 44,5 sekunnin erolla Tänakiin. Sunnuntain ohjelmassa on yksi reilun 55 kilometrin ja yksi reilun 16 kilometrin mittainen erikoiskoe.

Toyotan Jari-Matti Latvala ei lähtenyt matkaan lauantain kahdelle viimeiselle erikoiskokeelle. Latvala vaurioitti autonsa takapäätä kahdeksannella erikoiskokeella, kun hän ajoi ulos. Talli yrittää parsia Latvalan auton ajokuntoon, jotta suomalainen pystyy palaamaan lähtöviivalle sunnuntaina ralli 2 -säännön turvin.

– Pahoittelut tallille, Miikka Anttilalle (kartanlukija) ja kaikille meidän faneillemme. Auto tuntui fantastiselta. Olen pahoillani (ajo)virheestäni. Tunnelmat ovat erittäin pettyneet, mutta emme luovuta, Latvala kirjoitti Twitterissä.

STT

