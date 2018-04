Kokoomuksen ryhmänjohtaja: Harkimo kiisti tiedot uuteen poliittiseen liikkeeseen lähdöstä

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kalle Jokinen sanoo, että kansanedustaja Hjallis Harkimo on kiistänyt hänelle olevansa lähdössä kokoomuksesta uuteen poliittiseen liikkeeseen.

Jokinen sanoo STT:lle keskustelleensa Harkimon kanssa eilen asian noustua esiin julkisuudessa. Jokisen mukaan Harkimo sanoi, ettei asiaa koskevissa huhuissa ole perää ja ettei hänellä ole myöskään vireillä mitään operaatiota sote-uudistukseen liittyen.

Jungner: Suomi ei tarvitse uusia puolueita

SDP:stä eronnut entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Mikael Jungner sanoo, että Suomi ei tarvitse uusia puolueita vaan uusia ideoita. Jungner ei halunnut torstaiaamuna muutoin kommentoida tietoja uudesta poliittisesta liikkeestä.

Jungner totesi, että voidaan viikonloppuna palata asiaan.

Hän kommentoi asiaa STT:lle lyhyesti aamulla ollessaan menossa MTV:n Huomenta Suomen lähetykseen.

Huomenta Suomi -lähetyksessä Jungner arvioi, että Suomen järjestelmässä on jotain vialla.

– 1990-luku oli vielä paraatimarssia. Suomen asiat alkoivat jämähtää noin vuonna 2002. Jokainen puolue on käynyt vuorollaan epäonnistumassa sote-jutuissa.

Jungner linjasi myös MTV:lle kysymystä siitä, onko perusteilla uusi puolue.

– Ei Suomi tarvitse enää sitä 19:ttä puoluetta.

Helsingin Sanomat kertoi illalla, että kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo ja Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä Suomeen. Lehden mukaan liikkeen tarkoituksena on asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa ensi vuonna. Liike edustaisi markkinaliberaalia linjaa ja saattaisi viedä äänestäjiä etenkin kokoomukselta.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005647012.html

STT

Kuvat: