Kolme kuuttia Villieläinsairaalaan viikon sisällä – hylkeenpoikaset syytä jättää rauhaan

Rannalla lepäilevät kuutit on syytä jättää rauhaan, muistutetaan Korkeasaaren eläintarhan Villieläinsairaalasta.

Villieläinsairaalaan on päätynyt viikon aikana jo kolme hylkeenpoikasta Helsingin rannoilta. Ensimmäinen kuuteista tuotiin sairaalaan Lauttasaaresta. Kuutti oli rantautunut rauhattomaan paikkaan ja siirrettiin siksi sairaalaan. Se on saanut hoitoa eturäpylänsä tulehtuneeseen haavaan, mutta voi nyt jo paremmin, syö kalaa ja on siirretty isompaan altaaseen, Villieläinsairaala kertoo tiedotteessaan.

Harmaahylkeen kuutti puolestaan herätti pitkäperjantaina huomiota Eiranrannassa.

– Kuutti keräsi ympärilleen joukon liian tungettelevia ihailijoita, joiden keskeltä poikanen jouduttiin siirtämään turvaan Korkeasaaren Villieläinsairaalaan. Eiraksi nimetty kuutti ei ole vielä suostunut syömään kalaa sairaalassa, joten sitä on letkuruokittu kalamössöllä. Tämä poikanen oli jo emonsa vieroittama ja harjoitteli luonnossa selviämistä omillaan, Villieläinsairaalan esimies Ville Lepsäläinen sanoo tiedotteessa.

Viimeisin tulokas saapui tiistaina Rajasaaresta, joka on koirien ulkoilutusaluetta.

Kuuttikin voi purra

Kun kuutit osaavat pyydystää elävää kalaa ravinnokseen, ne pääsevät takaisin luontoon.

Villieläinsairaalasta muistutetaan, että kuutit aloittelevat itsenäistä elämää näihin aikoihin. Ihmisen läsnäolo stressaa aina luonnonvaraista eläintä, ja uhatuksi itsensä tunteva eläin – myös suloinen kuutti – voi loukata itsensä tai satuttaa ihmistä. Hylkeen purema paranee hyvin huonosti.

Villieläinsairaala kehottaa kysymään ohjeita Korkeasaaren Villieläinsairaalasta tai pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta, jos törmää kuuttiin tai muuhun luonnonvaraiseen eläimeen, jonka uskoo olevan avun tarpeessa. Hätänumeroon näissä tilanteissa ei tule soittaa.

STT

