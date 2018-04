Kolmihenkinen perhe kuoli rakennuspalossa Kotkassa – savusukeltajat löysivät ruumiit

Kolmihenkinen perhe on kuollut rakennuspalossa Kotkassa Kymenlaaksossa, kertoo pelastuslaitos. Palossa kuolivat vanhemmat ja heidän täysi-ikäinen poikansa.

Savusukeltajat löysivät kaikki kolme kuollutta sisältä talossa, päivystävä palomestari sanoo.

Pelastuslaitoksen mukaan tuleen syttynyt talo oli yksikerroksinen rintamamiestalotyyppinen rakennus. Palokunnan saapuessa kohteeseen talo oli ilmiliekeissä.

– Liekit löivät rakennuksen ikkunasta, pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Naapuritalot eivät olleet vaarassa, eikä niiden asukkaita tarvinnut evakuoida, päivystävä palomestari sanoo.

Palon syttymissyy ei toistaiseksi ole tiedossa. Poliisi on aloittamassa teknisen tutkimuksen palopaikalla, Kymenlaakson poliisista sanotaan. Poliisi ei vielä ota kantaa siihen, voiko paloon mahdollisesti liittyä rikos, koska tutkinta ei vielä ole tarpeeksi pitkällä.

Paloa oli sammuttamassa 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Nyt käynnissä on jälkisammutus.

Hätäkeskus sai ilmoituksen Sommeenkadulla syttyneestä palosta hetkeä ennen puoltayötä tiistaina.

Pelastuslaitoksen mukaan ei ole tiedossa, oliko rakennuksessa toimivaa palovaroitinta. Päivystävä palomestari sanoo, että palovaroitin pelasti henkiä samantyyppisessä palossa Kotkassa jonkin aikaa sitten.

STT

Kuvat: