Koreoiden johtajat kohtaavat historiallisessa huippukokouksessa

Koreoiden johtajat tapaavat tänään historiallisessa huippukokouksessa. Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un neuvottelevat maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä Etelä-Korean puolella.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johtaja astuu Etelä-Korean maaperälle sitten 1950-luvulla käydyn Korean sodan. Tätä aiemmin Koreoiden johtajat ovat tavanneet vain kaksi kertaa, vuosina 2000 ja 2007. Molemmat tapaamiset järjestetiin Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.

Johtajien odotetaan keskustelevan ainakin Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta sekä maiden suhteista. Korean sota loppui vuonna 1953, mutta virallista rauhansopimusta ei ole solmittu.

Tapaamisen lopuksi johtajien on määrä allekirjoittaa jonkinlainen sopimus tai julkilausuma sekä antaa yhteinen lausunto.

Koreoiden johtajien tapaaminen edeltää Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mahdollisia neuvotteluja, joita on kaavailtu toukokuun loppuun tai kesäkuun alkupuolelle.

STT

