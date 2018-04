Koreoiden johtajien tapaaminen loppui lämpimään halaukseen

Pohjois- ja Etelä-Korea solmivat rauhansopimuksen myöhemmin tänä vuonna, kertoo CNN. Maat ovat teknisesti edelleen sodassa toistensa kanssa, sillä Korean sota päättyi aselepoon, ei rauhaan.

Johtajat vakuuttivat myös sitoutuvansa Korean niemimaan ydinaseriisuntaan.

– Etelä- ja Pohjois-Korea vahvistavat yhteisen päämääränsä, joka on täydellisen ydinaseriisunnan kautta saavutettava, ydinaseista vapaa Korean niemimaa, yhteisessä julistuksessa sanottiin.

Johtajat vakuuttivat yhteisessä julistuksessaan myös, ettei Korean niemimaalla enää sodita. Johtajat halasivat toisiaan tapaamisen päätteeksi.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in lupasi vierailla Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa vielä tämän vuoden aikana. Samoin sodan erottamien perheiden tapaamiset elvytetään.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Moon tapasivat tänään. Kyseessä on ensimmäinen kertaa sitten vuoden 2007, kun Koreoiden johtajat tapaavat.

Koreoiden johtajien tapaaminen edeltää Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mahdollisia neuvotteluja, joita on kaavailtu toukokuun loppuun tai kesäkuun alkupuolelle.

Kiina ylisti Koreoiden rohkeutta

Kiina ylistää Koreoiden rohkeutta järjestää huipputapaaminen. Kiinan ulkoministeriön edustaja kutsui Moon Jae-inin ja Kim Jong-unin kättelyä tänään historialliseksi hetkeksi.

Kiinan mukaan maa arvostaa Koreoiden poliittisia päätöksiä ja rohkeutta.

Koreoiden johtajat ovat keskustelleet muun muassa ydinaseriisunnasta ja pysyvästä rauhasta Korean niemimaalle.

Tapaaminen on historiallinen, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johtaja astui Etelä-Korean maaperälle sitten 1950-luvulla käydyn Korean sodan. Korean sota loppui vuonna 1953, mutta virallista rauhansopimusta ei ole solmittu.

Tätä aiemmin Koreoiden johtajat ovat tavanneet vain kaksi kertaa, vuosina 2000 ja 2007.

”Kumpikin meistä tuntee raskaan painon harteillamme”

Ennen historiallista kokouksen alkua kumpikin johtaja otti symbolisen askeleen naapurimaan puolelle. Rauhan talossa Kim jätti merkkinsä vieraskirjaan.

– Uusi historia alkaa nyt – historian alkupisteessä ja rauhan aikakaudessa, Kim kirjoitti.

Kim vakuutteli Moonilleuuden ajan alkaneen maiden suhteissa.

– Tulin tänne päättäväisenä lähettää lähtömerkin uuden historian kynnyksellä, Kim sanoi.

Hän lupasi valmistelevansa kestävän sopimuksen.

– Ei väliä, kuinka hyvän sopimuksen saamme tehtyä täällä, jos sitä ei panna toimeen kunnolla, se tuottaa vain pettymyksen.

Etelä-Korean Moon sanoi ihailevansa Kimin rohkeaa päätöstä tulla etelään. Moon toivoi, että johtajat saavuttaisivat ”rohkean sopimuksen, joka olisi lahja korealaisille ja ihmisille, jotka haluavat rauhaa”.

– Uskon, että kumpikin meistä tuntee raskaan painon harteillamme, Moon sanoi Kimille.

Pohjois-Korea teki viime vuonna kuudennen ja tähän asti voimakkaimman ydinkokeensa

Viime vuonna Pohjois-Korea teki kuudennen ja tähän asti voimakkaimman ydinkokeensa. Syyskuussa laukaistu vetypommi voidaan maan mukaan ladata ohjuksen kärkeen. Samassa kuussa maa ampui keskipitkän matkan ballistisen ohjuksen Japanin yli.

Marraskuussa Pohjois-Korea ilmoitti testanneensa onnistuneesti uudentyyppistä mannertenvälistä ballistista ohjusta, joka sen mukaan yltää kaikkialle Yhdysvaltoihin. Maa julistautui samalla ydinasevallaksi.

Pohjois-Korea aloitti ohjustuotantonsa 1970-luvulla kehittelemällä neuvostovalmisteista Scud-B-ohjusta, jonka kantomatka oli kolmisensataa kilometriä. Koelaukaisu tehtiin vuonna 1984.

Turvallisuusneuvosto on määrännyt Pohjois-Korealle lukuisia pakotepaketteja vuoden 2006 jälkeen, jolloin maa teki ensimmäisen maanalaisen ydinkokeensa. Vuonna 2006 Pohjois-Korea myös testasi seitsemää eri ohjustyyppiä, niiden joukossa 6 700 kilometriin yltävä Taepodong-2. Onnistuneesti se laukaistiin vuonna 2009.

STT

Kuvat: