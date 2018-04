Korvasienikausi on alkamassa – sormustimen kokoisia alkuja löytyy jo lumettomilta alueilta

Vuoden ensimmäisiä korvasieniä on löydetty eri puolilla maata. Esimerkiksi Suomen Sieniseuran Facebook-sivuilla on julkaistu kuvia korvasienten aluista.

Sieniasiantuntija ja sienikirjailija Lasse Kosonen kertoo, että sienet ovat vielä suunnilleen sormustimen kokoisia pieniä nappeja. Hän arvioi, että varsinaisen korvasienikauden alkuun kuluu pari viikkoa.

Korvasienet tekevät jo syksyllä pienen itiöemän alun odottamaan lumen sulamista ja muutoinkin suotuisia kasvuolosuhteita. Kun kevät koittaa, sienet kasvavat poimimiskokoisiksi melko sukkelasti.

Erinomaisena ruokasienenä pidetty korvasieni on myrkyllinen, eikä sitä saa syödä ilman oikeaa käsittelyä.

https://www.facebook.com/groups/suomensieniseura/

STT