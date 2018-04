Kotihoidon asiakkaana ollut vanhus makasi viikkoja kuolleena – selvitetään mahdollisena laiminlyöntinä

Useita viikkoja sitten kuollut nainen löytyi maanantaina kotoaan Itä-Helsingistä, kertoo Helsingin Uutiset. Nainen oli Helsingin kaupungin kotihoidon asiakas.

Lehden mukaan naisen löysi lähialueen kotihoidosta vastaava esimies. Hän kävi naisen kotona, koska naiseen ei ollut saatu yhteyttä.

Etelän palvelualueen johtaja Arja Peiponen kertoo STT:lle, että nainen oli hiljattain kotiutettu sairaalahoidosta, mutta tieto ei välttämättä ollut kulkenut kotihoidolle asti. Hän ei kuitenkaan halua tarkentaa, milloin kotiuttaminen tapahtui.

Kaupunki selvittää, onko kyseessä laiminlyönti.

– Todennäköisesti kyse on tiedonkulun ongelmasta, mutta emme ole vielä saaneet selville, mikä on mennyt pieleen, Peiponen sanoo.

Tapahtumien kulku epäselvä

Tapauksesta on käynnissä myös poliisitutkinta, sillä tapahtumien kulussa on paljon epäselvyyksiä. Peiposen mukaan asunnossa on käynyt joku sen jälkeen, kun nainen kotiutettiin, mutta tiedossa ei vielä ole, onko kyse ollut esimerkiksi omaisesta tai jostain muusta henkilöstä.

– Poliisitutkinnan takia en pysty kertomaan yksityiskohtia, Peiponen sanoo.

Mahdollisista seurauksista Peiponen voi puhua vain yleisellä tasolla, koska tapaus on vielä niin epäselvä.

– Kaupungilla on omat kurinpitomenettelyt, jotka tulevat käyttöön. Ensisijaisesti seuraukset ovat kuitenkin kiinni poliisitutkinnasta, kun sieltä tulee osviittaa siitä, mitä ylipäänsä on tapahtunut.

Laiminlyönnin vakavuudesta riippuen kaupunki voi antaa suullisen huomautuksen tai kirjallisen varoituksen, ja ääritapauksissa laiminlyönnin tehnyt työntekijä voidaan irtisanoa.

