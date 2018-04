Kotipesän kuningas Janne Heimonen – Vimpelin Vedon lukkari supistaisi Superpesiksen joukkuemäärää

Vimpelin Vedon lukkari Janne Heimonen on valmis kahmaisemaan kolmannen peräkkäisen pesäpallon SM-kullan. Vuoden lukkarin tie huipulle ei ole kuitenkaan ollut helppo.

Heimonen, 24, on perheensä kolmas pääsarjaa pelannut kärpästen herra. Varsinainen lukkaripolun tiennäyttäjä on ollut Timo-isä. Superpesiksessä nähtiin myös Vimpelin Vedon ja Seinäjoen Maila-Jussien riveissä pelannut isoveli Anssi. Perheen merkitys on ollut Heimoselle suuri.

– Niin isä kuin Anssi ovat olleet esikuviani. Minulle oli erittäin suuri merkitys nähdä juniorina Anssin pelejä, pyrin myös aina ottamaan näkemästäni oppia, Janne Heimonen kertoo.

Heimonen teki pääsarjadebyyttinsä vuonna 2012, jolloin hän pelasi Vimpelissä sekä Jyväskylän Kirissä. Seuraavana vuonna tie vei Alajärven Ankkureihin, mutta kausi loppui kuitenkin lyhyeen.

– Sain käsivamman, minkä vuoksi leikkaussali kutsui. Kirurgien tehtäväksi jäi korjata muun muassa repeytynyt jänne.

Heimonen teki tinkimätöntä työtä heittokätensä kuntoutumisen eteen.

– Tein mitä oli tehtävissä. Vaikka heittokäsi ei ole ikinä ollut ykkösaseeni, tiesin sen kuntoon saamisen olevan kaiken ydin.

Onnea ja epäonnea

Kaudella 2014 Heimonen valmistautui pelaamaan lähinnä A-poikien Superpesistä, sillä käsi oli vielä pahoin vajaatehoinen. Kauden aikana aukeni yllättäen paikka Vedon edustusmiehistöön.

– Huuskosen Hannu sai Kouvolassa pallon päähänsä joutuen sivuun kentiltä. Tässä tapauksessa toisen epäonni oli toisen onni.

Heimonen tarkoittaa kommentillaan sitä, että ilman Huuskosen loukkaantumista olisi Veto-pesti saattanut jäädä haaveeksi.

– Minulle oli äärettömän tärkeää päästä pelaamaan Superpesistä nimenomaan Vimpelissä. Mikäli näin ei olisi käynyt, olisi hyvinkin mahdollista, ettei minusta olisi tehty seuraavalle kaudelle joukkueen ykköslukkaria epävarman käsitilanteeni vuoksi.

Heimosen ura Vedossa on ollut hieno. Kaappiin on nostettu muun muassa kaksi kultaa. Kirsikka kakun päälle oli viime kaudella tullut valinta Vuoden lukkariksi.

– Lämmittää saada palkinto kovasta työstä. Meriitti olisi toki voinut mennä toisaallekin, sillä hyviä lukkareita on monia.

Kritiikkiä sarjalle

Heimonen ei ole mielissään Superpesiksen laajuudesta ja pelimäärästä. Hän toivoisi sarjaan supistusta.

– Joukkueita ja sitä kautta pelejä on liikaa. En näe mitään järkeä myöskään runkosarjan jälkeen pelattavassa välisarjassa, mikä vain lisää ottelujen määrää.

Heimonen uskoo pääsarjan pienemmän joukkuemäärän heijastuvan positiivisesti alemmillekin tasoille.

– Hyviä pelaajia olisi enemmän Ykköspesiksessä ja alemmissa sarjoissa. Nyt sarjojen taso on varsin vaatimaton, ja vastaavasti Superpesiksessä on todella isoja tasoeroja.

Vedon kausi käynnistyy sunnuntaina Espanjan Fuengirolassa ottelulla Imatran Pallo-Veikkoja vastaan.

