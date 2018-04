Kotkaniemi ja Kupari korkealla NHL-draftin asiantuntijaveikkauksissa

Jääkiekon alle 18-vuotiaiden tuoreet maailmanmestarit Jesperi Kotkaniemi ja Rasmus Kupari ovat suomalaisittain korkeimmalla tulevan kesän NHL-draftissa, ennakoivat NHL:n nettisivuston asiantuntijat. Yksimielisenä ykkösenä 22.-23. kesäkuuta pidettävään varaustilaisuuteen katsotaan ruotsalaispuolustaja Rasmus Dahlin.

– Paras pelaaja tässä draftissa, ei epäilystäkään, tiivistää NHL-sivuston Adam Kimelman.

Draftin ykkösvarausoikeuden sai lauantaisessa arvonnassa Buffalo Sabres. Seuraavina varaavat Carolina Hurricanes ja Montreal Canadiens, ja tämän hetken ennakoinneissa Dahlinin jälkeen kuumimpia nimiä varauskärkeen ovat laitahyökkääjät Andrei Sveshnikov, Filip Zadina ja Brady Tkachuk.

Eksperteistä Guillaume Lepage laittaa Porin Ässien sentterin Kotkaniemen Edmonton Oilersiin kymmenentenä varauksena. Kimelman ennakoi Kotkaniemeä 11:ntenä varaavaan New York Islandersiin, ja Mike G. Morreale sijoittaa Kotkaniemen listallaan 13:nneksi ja Dallas Starsiin.

– Vaikka Kotkaniemi olikin pettymys Liigan pudotuspeleissä (7 ottelua, 0+1), hän teki kuitenkin kauden aikana tarpeeksi näyttääkseen olevansa yksi kärkilupauksista tämän vuoden drafti-ikäluokassa, Lepage arvioi.

– Kotkaniemi pelasi säännöllisiä minuutteja Liigassa, eikä täytä 18 vuotta ennen kuin 6. heinäkuuta. Häntä käytetään keskellä ja laidassa, ja myös alivoimalla, mikä kertoo korkeasta jääkiekkoälykkyydestä, kehuu puolestaan Kimelman.

Morreale taas vertaa Kotkaniemen pelityyliä Pittsburgh Penguinsin tähteen Jevgeni Malkiniin.

– Hän on pelintekijä, jolla on hyvä pelikäsitys, kilpailukykyä, nopea laukaus ja vaistoa maalin tuntumassa. Hän sai hyvää kokemusta Liigassa 29 pisteellä (10+19) 57 ottelussa.

Keskushyökkääjä Kupari mahtuu puolestaan Guillaume Lepagen rankingissa sijalle 13, jolla varaa näillä näkymin siis Dallas Stars.

– Hänellä on vaikuttavat hyökkäystaidot, eikä Stars halua missata hänen tasoistaan sentteriä. Stars katsoo onnistuneensa viime vuoden draftissa, jossa otti ensimmäisellä varauksellaan puolustaja Miro Heiskasen Suomesta. Järkevältä vaikuttaa, että Stars hakee jälleen tuolta suunnalta.

