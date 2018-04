KRP tutkii ammattirikollisen kuolemaa Vantaalla – ketään ei ole toistaiseksi vaadittu vangittavaksi

Keskusrikospoliisi on ottanut tutkintavastuun viikonloppuna Vantaalta kuolleena löytyneen miehen henkirikostutkinnasta. STT:n, MTV:n ja Helsingin Sanomien tietojen mukaan löydetty mies on eräs Suomen tunnetuimmista ammattirikollisista, Raimo Juhani Andersson. Poliisin mukaan mies löytyi kuolleena vantaalaisesta yksityisasunnosta lauantaina.

Poliisi kertoo käyttäneensä tutkinnassa henkilöön kohdistuvia pakkokeinoja, mikä kielii siitä, että poliisilla on käsitys epäillystä tekijästä. Poliisin käyttämät pakkokeinot voivat olla esimerkiksi kiinniotto tai pidätys.

– Meillä on pakkokeinoja suoritettu, mutta enempää ei tässä vaiheessa lausuta. Aina täytyy olla epäilty, jos pakkokeinoja suoritetaan, KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala sanoo.

Hän kertoo, että mahdollinen vangitsemisoikeudenkäynti voi olla lähitulevaisuuden asia, mutta ketään ei ole toistaiseksi vaadittu vangittavaksi.

– Vielä on turha maanantaina ennakoida minkäänlaisia pakkokeinoja tuomioistuimen suuntaan, Haapala sanoo.

Vuosaaren palkkamurhasta tuomittiin neljä

Andersson tuomittiin vuonna 2005 kolmen muun miehen kanssa elinkautiseen vankeuteen Vuosaaressa vuonna 2003 tehdystä Volkan Ünsalin palkkamurhasta. MTV:n mukaan Andersson oli nyt lomalla vankilasta. Andersson haki viime syksynä ehdonalaiseen vapauteen, mutta Helsingin hovioikeus hylkäsi hänen hakemuksensa lokakuun lopussa antamallaan päätöksellä.

KRP:n kerrottiin vajaa vuosi sitten aloittaneen uudelleen Ünsalin murhan tutkinnan, koska poliisi on saanut lisätietoja mahdollisista muistakin osallisista.

Ünsalin murhan taustalla oli rahariita, jonka seurauksena Ünsal hakeutui todistajansuojeluun Ruotsissa. Muun muassa Ünsalin läheiset ovat kertoneet murhajutun kuulusteluissa, että Ünsal vei rahaa Arlandan vuoden 2002 lentokenttäryöstön saaliista.

