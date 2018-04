Kuhasta herätellään keskustelua Mökki&Meri -messuilla

Viimeisintä kuhatutkimustietoa jaetaan perjantaina Turun Messukeskuksessa Mökki&Meri -messujen yhteydessä pidettävässä seminaarissa. Tilaisuudessa nostetaan keskusteltaviksi ammattikalastuksen, vapaa-ajankalastuksen, kalastusmatkailun ja kalatalousviranomaisen näkökulmia.

Seminaarin juontaa ja puhetta johtaa Osku Valtonen. Keskustelijoina ovat kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho Varsinais-Suomen ely-keskuksesta, kalastusopas Jani Ollikainen, vapaa-ajankalastaja Mikko Peltsi Peltola sekä ammattikalastaja Vesa Vihinen.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Jari Raitaniemi alustaa tilaisuuden ennakkoon kuvatulla videolla: Kuhakantojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Saaristomerellä. Lisäksi kuullaan Lauri Rantasen alustus nimeltään Kuhan selviäminen pyyntitapahtumasta kesäjaksolla – Catch&Release -kalastus.

Tänä vuonna messujen erityisenä teemana on kalastus. Kalastusopas Jani Ollikainen on koonnut messuille ohjelman, jossa käsitellään kalastusta vapaa-ajankalastuksen näkökulmasta.

Perjantaina jigikalastuksen äärelle vie kalastusopas ja bloggaaja Pasi Tuike. Ollikainen puhuu lasten kanssa kalastamisesta ja Ollikaista haastattelee Sohvaperunoistakin tuttu Osku Valtonen. Sunnuntaina messuilla on mukana muun muassa kalastuksesta tubettava Janne Mäkinen. Aiheena on perhokalastus ja -sidonta.

Mökki&Meri -messut ovat yhdessä Piha&Puutarha -messujen kanssa 6.-8. huhtikuuta.