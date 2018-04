Kuluttajien oikeuksia polkevat yritykset joutuvat ahtaalle – EU-maissa seurataan Suomen esimerkkiä ryhmäkanteesta

Kuluttajat ovat saamassa aiempaa järeämmät keinot puuttua oikeuksiensa polkemiseen.

Euroopan komissio esittää, että kuluttajat voisivat yhdessä hakea yrityksiltä kompensaatiota, jos heidän oikeuksiaan on rikottu. Komissio korottaisi myös väärinkäytöksistä koituvia sanktioita.

Euroopassa ollaan seuraamassa Suomen esimerkkiä, sillä Suomessa kuluttaja-asiamies voi jo nyt nostaa ryhmäkanteen. Oikeutta ei ole käytetty vielä kertaakaan, mutta sen pelotevaikutus on auttanut sovittelemaan kiistoja kuluttajien ja yritysten välillä.

Nyt EU-komissio esittää, että laittomasta toiminnasta kärsineet kuluttajat voisivat hakea yhdessä kompensaatiota koko EU:ssa.

Ryhmäkanteen voisi nostaa vain voittoa tavoittelematon taho. Näin vältytään amerikkalaiselta mallilta, jossa kanteita tehtailevat lakifirmat voivat ansaita jättimäisiä summia.

Volkswagenin päästöhuijaus muutama vuosi sitten ja lentoliikenteen laajat häiriöt ovat herättäneet eurooppalaiset kuluttajat huomaamaan, ettei yrityksiä vastaan ole olemassa tarpeeksi voimakkaita työkaluja.

EU-tasolla on päätetty tarttua toimeen, koska yhtenäisillä markkinoilla yritysten aiheuttamat vahingot koskettavat aiempaa suurempaa ihmisjoukkoa. Varsinkin sähkö-, elektroniikka-, tele-, rahoitus-, liikenne- ja kuljetusaloilla yrityksen laiminlyönti koskettaa nopeasti monia.

Suomessa kuluttaja-asiamies harkitsi ryhmäkannetta viimeksi näkyvästi, kun Caruna ilmoitti isoista korotuksista sähkön siirtomaksuihin muutama vuosi sitten. Yhtiö taipui neuvotteluissa lopulta kohtuullistamaan korotuksia.

Vahinkoa kärsineiden ei itse tarvitse vastata oikeudenkäynnin kustannuksista tai ilmestyä oikeuteen, vaan asiamies ajaa heidän asiaansa. Laki ryhmäkanteesta tuli voimaan vuonna 2007.

”Hampaat kuluttajien oikeuksille”

Eurooppalaisen kuluttajajärjestön (BEUC) mielestä komission esitys antaa hampaat nykyisille laeille kuluttajien oikeuksista.

Järjestö olisi kuitenkin toivonut selkeämpää mahdollisuutta oikeuksien ajamiseen. Nyt esitetyssä mallissa kompensaation hakemiseen vaaditaan ensin tuomioistuimen ennakkokanta, mikä voi järjestön arvion mukaan viedä vuosia ja vähentää kiinnostusta oikeuksien hakemiseen.

Esitystä korkeammista sanktioista järjestö sen sijaan kehuu.

– Kuluttajilla ei ole (aiemmin) ollut riittävää mahdollisuutta hakea oikeutta, jos he kärsivät epäreiluista tai laittomista käytännöistä, BEUCin johtaja Monique Goyens sanoo järjestön tiedotteessa.

Lain päivittämisen myötä Booking.comin ja Airbnb:n kaltaisten verkkopalveluiden on selkeästi kerrottava, mihin niiden listaukset perustuvat. Verkkosivuilla on kerrottava, onko sijoitus listauksissa saavutettu meriiteillä vai rahalla.

Ennen voimaantuloa lait kulkevat vielä EU:n pitkän valmistelukoneiston eli parlamentin ja jäsenmaista koostuvan neuvoston kautta.

STT