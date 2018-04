Kuolemantuomio ei ole nykypäivää

Teloitukset ja kuolemantuomiot vähenivät selvästi viime vuonna, kertoo Amnesty Internationalin tuore raportti. Viime vuonna teloitettiin kuitenkin lähes tuhat ihmistä.

Luku ei sisällä Kiinaa, josta ei saa tietoa teloitettujen määrästä. Amnesty arvioi, että Kiinassa on pantu viime vuonna täytäntöön tuhansia kuolemantuomioita.

Teloitusten määrä on raportin mukaan vähentynyt erityisesti Lähi-Idässä ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa kuolemantuomiosta luopuivat viime vuonna Guinea ja Gambia.

Maailmassa on noin kaksisataa valtiota. Viime vuonna kuolemanrangaistus oli käytössä näistä alle puolessa, sillä se oli poistettu 106 maassa. Euroopan maista Valko-Venäjä on ainoa, jossa kuolemantuomioita langetettiin vuonna 2017.

Amnestyn mukaan teloituksia toimeenpantiin viime vuonna 23 valtiossa. Kuolemantuomioita langetettiin 53 maassa.

Tälläkin hetkellä noin 22 000 ihmistä on tuomittuna kuolemaan.

Kuolemanrangaistusta on perusteltu muun muassa pelotevaikutuksella. Pelotevaikutus ei kuitenkaan täysin toimi. Vakavia rikoksia tehdään usein esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena, jolloin ihminen ei pysty järkevästi ajattelemaan tekojensa seurauksia.

Myöskään kosto ei voi olla kuolemanrangaistuksen motiivi nykyaikaisessa yhteiskunnassa.

Monessa valtiossa kuolemantuomioita on langetettu kidutuksen seurauksena saadun tunnustuksen perusteella. Myös alaikäisenä tehdyistä rikoksista on langetettu kuolemanrangaistuksia.

Yksi kuolemanrangaistuksen keskeinen ongelma on sen peruuttamattomuus. Teloitettujen joukossa tiedetään olleen myös syyttömiä. Yksikin tällainen tapaus on liikaa.

Viime vuonna tapahtunut kuolemantuomioiden väheneminen on oikeansuuntaista kehitystä. Kuolemanrangaistus ei kuulu enää 2010-luvulle, vaan se pitäisi saada poistettua koko maailmasta.

Nykyajan valtioilla on oltava muita riittävän ankaria rangaistuksia käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa kuolemanrangaistuksen korvaamista pitkillä vankeusrangaistuksilla.