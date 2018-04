Kuortaneenjärven tulva uhkaa satoja rakennuksia – vesi edelleen nousussa

Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneenjärven tulva uhkaa Tulvakeskuksen vahinkoarvion mukaan satoja rakennuksia. Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan vedenpinnan odotetaan nousevan vielä viikon puoliväliin mennessä. Kuortaneenjärvi voi saavuttaa vuodesta 1939 alkaneen havaintohistoriansa suurimman korkeuden.

Ely-keskuksen mukaan tulvan uhka-alueella on noin 150 loma-asuntoa, muutama vakituisessa käytössä oleva asunto ja noin 300 sauna- tai talousrakennusta. Rakennusten kastumisen lisäksi monet pienehköt tiet saattavat jäädä tulvaveden alle.

Liikenneviraston mukaan lauantaina tulvaveden alle jäänyt Kolmostie Kurikan Jalasjärvellä on edelleen poikki. Paikalle on järjestetty kiertotie.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja ely-keskus kehottavat kaikkia matalalla olevien rantakiinteistöjen omistajia varautumaan tulvimiseen. Omistajia kehotetaan siirtämään veneitä ja muuta irtaimistoa ylemmäs sekä suojaamaan kastumisvaarassa olevia rakennuksia esimerkiksi muovin ja hiekan avulla.

Viranomaiset varoittavat myös tulvavesien muista vaaroista. Tulvavesiin sekoittuu yleensä jätevesiä ja muita haitallisia aineita.

Kyrönjoen vettä ryhdyttiin lauantaina päästämään pelloille Seinäjoella ja Ilmajoella. Ely-keskuksen mukaan juoksutusta jatketaan toistaiseksi. Samaan saatetaan ryhtyä alkuviikosta myös Lapuanjoella. Kyrönjoen vedenkorkeus on kuitenkin pääosin saavuttanut huippunsa, ja se on kääntymässä vähitellen laskuun, kertoo Tulvakeskus.

Myös Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa varoitettiin viikonloppuna paikoin nopeasti nousevista tulvavesistä.

STT

