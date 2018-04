Kurkien huoltoasema löytyy Torronsuolta ja Kalliojärven vainioilta

Suuret ja ikiaikaiset linnut toitottavat kesää tervetulleeksi joka kevät lentäessään Salon yli. Kurkiaurat sykähdyttävät, vuodesta toiseen.

Mistä ne tulevat, minne ne menevät?

Vastaukset löytyvät Torronsuon kansallispuistosta ja sen viereisiltä vainioilta, etenkin Kalliojärven pelloilta. Ja kurki- ja lintutornimies Jouko Alhaiselta Humppilasta.

– Yhtenä yönä 6 500 nukkui Kalliojärven pelloilla, syysmuutolla. Ne löytävät päivisin pelloilta paremmin ruokaa kuin suolta, mutta yöksi ne lentävät muualle nukkumaan, Alhainen sanoo.

Torronsuon seutu on kurkien oma ABC, paikka, jossa ne voivat käyttää yhden pysähdyksen taktiikkaa.

Kalliojärvi on Torronsuon kansallispuiston rajan pohjoispuolelle Tammelassa. Matala Kalliojärvi kuivattiin sotien jälkeen pelloksi. Järvihistoriansa takia Kalliojärven pellot tarjoavat satojen, jopa tuhansien kurkien parville lepoa, ruokaa ja turvaa.

– Vaikka ne eivät edes jäisi Torronsuon alueelle, ne lentävät joka kevät ja syksy näköetäisyydeltä suon yli varmuuden vuoksi. Jos sää muuttuu tai on tauon paikka, ne laskeutuvat, Alhainen kertoo.

