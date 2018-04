Kuubassa siirrytään virallisesti Castrojen jälkeiseen aikaan

Kuubassa päättyy torstaina yksi aikakausi, kun Raul Castro jättää presidentinviran. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Wigell ei odota suuria uudistuksia uudeksi presidentiksi todennäköisesti nousevalta Miguel Diaz-Canelilta.

– Hänellä on Castrojen mandaatti tehdä pikkuhiljaa talousuudistuksia, ei mitään shokkihoitoa eikä todellakaan mitään demokratisoitumista tai poliittista vapautumista, Wigell kuvaa jatkuvuutta.

Nykyinen varapresidentti Diaz-Canel on nykyhallinnon kasvatti, jota on valmisteltu tulevaan tehtävään jo pitkään, Wigell sanoo. Lisäksi Raul Castro pysyy vielä lähivuodet kommunistisen puoleen johdossa sekä säilyttää vaikutusvaltansa myös Kuuban asevoimissa, jotka ovat paljon vartijana.

Talouden syvien ongelmien takia Kuubassa olisi Wigellin mukaan kova tarve uudistuksille ja erityisesti nuorempi sukupolvi niitä myös jonkin verran odottaa. Toisessa vaakakupissa on kuitenkin yhteiskunnallisen vakauden säilyttäminen maassa, jossa valtio ja valtionyritykset yhä työllistävät suurimman osan kansasta.

Wigellin mukaan toinen jarru ovat Kuuban asevoimat, joka nykytilanteessa hyötyy niistä talouden sektoreista – kuten turismista-, joilla käytetään kovaa valuuttaa.

– He tuskin ovat heti valmiita luopumaan tästä, Wigell arvioi.

Raul Castro ryhtyi hoitamaan presidentinvirkaa 2006 isoveljensä Fidel Castron sairastelun takia. Maratonpuheistaan tunnettu vuoden 1959 vallankumouksen johtaja Fidel kuoli 2016.

Kansalaiset eivät pääse Kuubassa sanomaan sanaansa uudesta presidentistä. Hänet valitsee maan muodollinen parlamentti eli kansalliskokous.

STT