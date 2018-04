Kuvataiteilija Perttu Saksa voitti Koiviston hautamuistomerkin suunnittelukilpailun

Kuvataiteilija Perttu Saksa on voittanut presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkin suunnittelukilpailun.

Saksan Kartta-niminen teos koostuu kultauksen yhdessä pitämistä palasista. Palkintolautakunnan mukaan teos on loisteliaan yhtenäinen ja sen koko ja mittasuhteet sopivat tyylikkäästi hautapaikalle.

Lautakunnan mielestä teoksen kaksiosainen ja luonnollinen plastinen muoto välttää liian yksinkertaisuuden.

– Vaikka ehdotuksessa voi nähdä yhtymäkohtia nöyryyttä ja ajan arvokkuutta painottavaan keramiikkataiteeseen tai pirstaloituvaan maailmanpolitiikkaan, teos toimii ensisijaisesti itsenäisenä ja monitulkintaisena kunnianosoituksena eheydelle, palkintolautakunta kirjoittaa perusteluissaan.

Suunnittelukilpailun voittaja saa 10 000 euroa.

Muistomerkin on määrä olla valmis ja sijoitettuna paikalleen Hietaniemen hautausmaalle presidentti Koiviston syntymäpäivänä 25. marraskuuta.

Toiseksi suunnittelukilpailussa sijoittui kuvanveistäjä Matti Nurminen teoksellaan Tarttis tehrä jotain ja kolmanneksi kuvanveistäjä Bjarne Lönnroos teoksellaan Jää sulaa. Toiseksi kilpailussa sijoittunut saa 5 000 euroa ja kolmanneksi sijoittunut 3 000 euroa.

Lisäksi palkintolautakunta päätti antaa kunniamaininnan kuvanveistäjä Pertti Mäkisen ehdotukselle Heijastus. Tunnustuspalkinnon suuruus on 1 000 euroa.

”Korkeatasoinen kilpailu”

Valtioneuvoston kanslia julkisti tammikuun alussa kilpailun hautamuistomerkin suunnittelemiseksi. Teosehdotuksia vastaanotettiin määräaikaan mennessä 138.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Timo Lankinen piti kilpailun tasoa korkeana.

– Kilpailuun saapuneissa teoksissa käsitellään presidentti Koiviston uraa valtiomiehenä, mutta monissa on myös viitteitä harrastuksiin ja esimerkiksi kotiseutuun, Lankinen kertoo tiedotteessa.

Kilpailun 17 kärkiehdotusta ovat esillä näyttelyssä Helsingin Säätytalossa 20. huhtikuuta saakka. Kaikki kilpailuun osallistuneet teosehdotukset ovat nähtävillä verkkonäyttelyssä valtioneuvoston kanslian nettisivuilla osoitteessa vnk.fi/muistomerkkikilpailu.

Koivisto toimi Suomen presidenttinä vuosina 1982-1994. Hän kuoli viime vuoden toukokuussa 93-vuotiaana.

STT

Kuvat: