Lähes puolet valitsisi julkisen terveyskeskuksen, jos terveyspalveluiden valinnanvapaus toteutuu

Jos terveyspalveluidensa tarjoajan saisi vapaasti valita, 43 prosenttia suomalaisista valitsisi julkisen terveyskeskuksen, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä. Noin kolmannes vastaajista valitsisi yksityisen terveyskeskuksen, ja 23 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä.

Kunnallisten terveyspalveluiden käyttäjistä hieman yli puolet eli 57 prosenttia uskoo valitsevansa julkisen terveysaseman, jos terveyspalvelujen valinnanvapaus toteutuu. Vastaavasti 64 prosenttia yksityisiä terveyspalveluita nykyisin käyttävistä haluaa pysytellä yksityisellä puolella hoidettavana.

Eläkeläiset ja opiskelijat suosivat julkisia palveluita

Puolueiden kannattajista kokoomuslaiset painottavat selkeimmin yksityisiä terveyspalveluita. Kokoomuslaisista 60 prosenttia valitsisi yksityisen terveyskeskuksen, kun vasemmistoliiton kannattajilla vastaava luku on 17 prosenttia. SDP:n, vasemmistoliiton ja keskustan tukijoista hieman yli puolet valitsisi julkisen terveysaseman.

Selkeästi vahvimmin julkisiin terveyskeskuksiin luottavat eläkeläiset ja opiskelijat. Hyvätuloiset taas valitsisivat keskimääräistä useammin yksityisen terveysaseman.

Julkisten tai yksityisten palvelujen suosio vaihtelee myös alueittain. Yksityisten terveyspalveluiden suosio on suurimmillaan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan asukkaiden keskuudessa. Sitä vastoin enemmistö maaseudulla asuvista uskoo valitsevansa julkisen terveyskeskuksen.

Kysely tehtiin 23.-28. maaliskuuta, ja siihen vastasi 1 028 ihmistä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Kantar TNS.

STT

