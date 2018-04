Lähteet ABC Newsille: Youtuben pääkonttorin ampumisen ei uskota liittyvän terrorismiin

Yhdysvaltain Kaliforniassa Youtuben pääkonttorilla tapahtunut ampuminen ei vaikuta liittyvän terrorismiin, kertovat viranomaislähteet ABC Newsille. Asiaa kommentoi uutiskanavalle kaksi lähdettä, joiden mukaan alustavien tietojen perusteella ampuminen vaikuttaa olevan seuraus tilanteesta kotona.

Uutiskanava CNN:n viranomaislähteiden mukaan epäillyn ampujan uskotaan tunteneen ainakin yhden uhreista.

Poliisi on kertonut, että epäilty ampuja on kuollut. Epäilty oli nainen, jonka uskotaan kuolleen itse aiheutettuun ampumahaavaan.

Kolme viety sairaalaan ampumahaavojen takia

San Brunon poliisin viimeksi kertomien tietojen mukaan neljä uhria vietiin sairaalaan. Kolme heistä oli saanut ampumahaavoja. Neljäs uhri oli ilmeisesti satuttanut nilkkansa paetessaan, poliisipäällikkö Ed Barberini kertoi tiedotustilaisuudessa.

San Franciscon yleissairaala on kertonut, että sairaalaan on tuotu kolme ampumisessa haavoittunutta, kertoi ABC News. Sairaalan tiedottajan mukaan yksi uhreista, 36-vuotias mies on kriittisessä tilassa. Kaksi muuta uhria ovat naisia, joista toisen vammat ovat vakavat. Toisen vammat ovat lievemmät.

ABC Newsin lähdetietojen mukaan kriittisessä tilassa oleva uhri oli epäillyn ampujan varsinainen kohde. Uutiskanavan lähteiden mukaan epäillyllä ei ollut mitään ilmeistä yhteyttä Youtubeen.

”Se oli hyvin kaoottista”

Poliisipäällikkö Barberini sanoi paikallista aikaa myöhään iltapäivällä pitämässään lehdistötilaisuudessa uskovansa, että viranomaiset jatkavat tutkintaa paikan päällä yli yön. Hän arvioi, ettei lisätietoja ole kerrottavana ennen kuin vasta keskiviikkona.

Poliisipäällikkö kertoi ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa, että poliisin saapuessa tapahtumapaikalle rakennuksesta pakeni lukuisia ihmisiä.

– Se oli hyvin kaoottista, kuten voitte kuvitella, hän kuvaili.

Poliisin tiedotteen mukaan poliisi saapui paikalla kaksi minuuttia sen jälkeen, kun ensimmäinen hätäpuhelu tehtiin.

Valkoinen talo kertoi aiemmin, että presidentti Donald Trumpille on kerrottu tilanteesta ja hallinto seuraa tilannetta. Trump itse kommentoi asiaa Twitterissä.

– Minulle kerrottiin juuri ampumisesta Youtuben pääkonttorilla San Brunossa Kaliforniassa. Ajatuksemme ja rukouksemme ovat kaikkien niiden luona, jotka ovat olleet osallisena, presidentti kirjoitti kiittäen paikalla olevia viranomaisia.

https://twitter.com/ABC/status/981308486687514624

https://edition.cnn.com/2018/04/03/us/youtube-hq-shooting/index.html

STT

Kuvat: