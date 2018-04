Lähteet Telegraphille: Britannian hermomyrkkyiskun pääepäillyt tunnistettu

Brittilehti Telegraphin tietojen mukaan poliisi ja tiedustelupalvelut uskovat tunnistaneensa Britanniassa tehdyn hermomyrkkyiskun pääepäillyt. Epäiltyjen uskotaan olevan nyt Venäjällä.

Lehden tietojen mukaan Britanniaan tulleiden ja Britanniasta lähteneiden lentojen tutkinta on nostanut esille tiettyjä nimiä Skripalien salamurhaa yrittäneiden etsinnässä. Poliisi on myös tutkinut valvontakameramateriaaleja ja käynyt läpi autojen rekisterikilven tunnistuskameroita.

Venäläinen ex-agentti Sergei Skripal ja hänen Julija-tyttärensä löydettiin maaliskuussa myrkytettyinä puistosta Salisburyssa. Iskusta on syytetty Venäjää. Venäjä on kiistänyt syytökset.

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/20/police-identify-key-suspects-nerve-agent-attack-sergei-skripal/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter

STT