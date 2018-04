Lännen Media: Enemmistö sinisten puoluehallituksesta kannattaa hallituksessa jatkamista

Enemmistö sinisten puoluehallituksesta kannattaa hallituksessa jatkamista, käy ilmi Lännen Median kyselystä.

Lännen Media kysyi puoluehallituksen jäseniltä, onko puolueella hallituksessa jatkamisen edellytyksiä kansanedustaja Kaj Turusen loikattua kokoomukseen.

Lännen Media tavoitti kolmetoista sinisten puoluehallituksen 17 jäsenestä. Heistä yhdeksän ilmoitti, että sininen tulevaisuus voisi jatkaa hallituksessa.

Terho näkee edelleen luottamuskriisin

Kaj Turusen loikka sinisistä kokoomukseen teki tiistaina railoa hallitukseen. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho katsoi yhä tänä aamuna, että hallituksella on luottamuskriisi.

– Se täytyy parantaa sitä kautta, että pääsemme saman pöydän ääreen keskustelemaan ennen kaikkea valtiovarainministeri Orpon (kok.) kanssa siitä, mikä heidän sitoutumisensa on tähän hallitukseen ja miksi hän ei katsonut tarpeelliseksi kertoa sen enempää pääministerille kuin minulle, että tällainen peliliike on heiltä tulossa, Terho sanoi aamulla STT:lle vieraillessaan helsinkiläiskoulussa yhdessä Ruotsin prinssi Danielin kanssa.

Terho nostaa luottamuskriisissä esille sote-uudistuksen.

-Tilanne sen kanssa on saatava ehdottoman selväksi, että tästä päästään eteenpäin. Että meillä on täysi luottamus siihen, että kokoomus ei halua näillä ihmeellisesti ajoitetuilla keikutuksilla pakoilla sote-vastuuta vaan Petteri Orpo ja hänen puolueensa on täydellisesti sitoutunut siihen uudistukseen, Terho sanoi.

”Tapaamme siellä triossa sitten”

Väleistään Orpoon Terholla on lyhyt vastaus.

– Tapaamme siellä triossa sitten, Orpo sanoi.

Eilen Terho vaati hallituspuolueiden johtoa koolle pikaisesti, jotta epäilyksistä päästään yli ja jotta sote-uudistusta ja ylipäänsä hallitusyhteistyötä voidaan jatkaa. Hallituspuolueiden johto ei enää tiistaina kokoontunut. Terho kertoo henkilökohtaisesti olleensa puhelinyhteydessä pääministerin kanssa.

– Trio on koolla sitten, kun pääministeri kutsuu sen tai saa koolle. Tässä on erilaisia matkoja ja muita käsittääkseni viivästyksenä, Terho sanoi.

Orpo on lähipäivät reissussa, joten kasvokkain tapaaminen voi hyvinkin venyä ensi viikkoon.

Sinisten puoluehallitus kokoontuu tänään alkuillasta. Terhon mukaan kokouksessa on tarkoitus käydä aika laaja keskustelu sekä yleistilanteesta että Turusen siirtymisestä toiseen puolueeseen.

– Katsotaan sitten, missä tunnelmissa puoluehallitus on, mutta hallituksen on pakko kokoontua senkin takia, että Turunen oli puoluehallituksen jäsen. Nyt lienee syytä todeta, että hän on eronnut siitä, Terho sanoi.

Eilen tiedotustilaisuudessaan Orpo uskoi, että hallituspuolueet pystyvät asiallisesti käsittelemään sinisten Turusen loikasta syntyneen kiistan. Hän kiisti jyrkästi, että kokoomus yrittäisi kaataa sote-uudistusta tai koko hallitusta, kuten sinisistä on epäilty.

STT

