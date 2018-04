Lännen Media: Laintulkinta tilkitsi tiedonkulun radikalisoituneista vangeista

Muuttunut laintulkinta on pysäyttänyt tiedonkulun radikalisoituneista vangeista poliisin ja vankilaviranomaisten välillä, uutisoi Lännen Media.

Uuden linjauksen mukaan esimerkiksi poliisi ja suojelupoliisi saavat vankiloilta tietoa riskihenkilöistä vain, jos osaavat kohdennetusti pyytää sitä. Tulkinnan mukaan vankiloilla ei ole oikeutta kertoa radikalisoituneista henkilöistä muille viranomaisille oma-aloitteisesti.

Ongelma ilmeni viime vuoden lopussa, kun Rikosseuraamuslaitos (Rise) ryhtyi perustamaan uusia virkoja radikalisoitumisen ehkäisyyn.

– Tehtäväkuvauksiin liittyi yhteistyö muiden viranomaisten kanssa, mikä nosti vankilaviranomaisten toimivaltuudet lakimiesten tarkasteluun. Oma-aloitteinen tiedonvaihto katsottiin laittomaksi, kertoo Risen turvallisuuspäällikkö Juha Eriksson Lännen Medialle.

Samalla laittomaksi tulkittiin myös vankiloissa tapahtuva systemaattinen, keskitetty tiedonhankinta ja tiedon analysointi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, joten se jouduttiin lopettamaan.

Rikosseuraamuslaitos on aiemmin luovuttanut oma-aloitteisesti uhkatietoa vangeista poliisille. Poliisin näkemyksen mukaan Risellä on tähän edelleen lainmukainen velvollisuus ja oikeus.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selkiyttämään lainsäädäntöä. Ministeriö arvioi uuden sääntelyn tulevan voimaan vuonna 2020. Siihen saakka viranomaiset joutuvat pohtimaan keinoja vaihtaa tietoja lakia rikkomatta.

STT

Kuvat: