Länsivaltojen iskut Syyriaan saavat tukea EU-mailta – Soini: Suurvaltojen pitäisi käyttäytyä YK:n turvaneuvostossa asemansa mukaisesti

EU-maat antavat tukeaan länsivaltojen iskulle Syyrian kemiallisten aseiden kohteisiin. Viikonloppuna tehty isku oli EU-maiden mukaan perusteltu, koska länsivallat iskivät kemiallisten aseiden käytön kannalta tärkeisiin kohteisiin.

– Tämä ei ratkaise sotaa, eikä se ollut tarkoituskaan, summasi ulkoministeri Timo Soini (sin.) Luxemburgissa maanantaina.

Britannian ja Ranskan ulkoministerit kertoivat Luxemburgissa koolla olleille EU-maiden ulkoministereille länsivaltojen iskun taustoista.

Yhdysvallat, Britannia ja Ranska iskivät viikonloppuna Syyriassa kolmeen kohteeseen tarkoituksenaan heikentää Syyrian hallinnon kykyä käyttää kemiallisia aseita.

EU korostaa, että YK-vetoinen poliittinen prosessi on ainoa tapa ratkaista seitsemän vuotta jatkunut sota Syyriassa. Aseilla ratkaisua ei EU-maiden mukaan löydetä. Monimutkaisen valtapelin näyttämöksi joutuneen Syyrian kohtalo ei kuitenkaan ole ratkeamassa nopeasti.

EU-maat vetoavat kansainväliseen yhteisöön, jotta jokainen maa tekisi voitavansa kemiallisten aseiden käytön estämiseksi. Viesti on suunnattu varsinkin presidentti Bashar al-Assadin hallinnon tukijoille Venäjälle ja Iranille.

Suurvaltojen pitäisi kantaa vastuunsa

Soinin mukaan on iso pettymys, että YK:n turvaneuvosto ei saa tehtyä Syyriaa koskevia päätöslauselmia. Kansainvälisen yhteisön pitäisi olla häpeissään siitä, että tappaminen vain jatkuu.

– Suurvaltojen, jotka ovat pysyviä jäseniä turvaneuvostossa, pitäisi olla ylpeitä asemastaan ja käyttäytyä asemansa mukaisesti. He edustavat koko maailman yhteisöä ja ihmiskuntaa. Heidän kannattaa jokaisen yksitellen ja kollektiivina katsoa, toimittavatko he sitä tehtävää, Soini sanoi.

Syyrian hallinnon syyllisyyttä kemiallisten aseiden käyttöön ei ole Soinin mukaan aihetta epäillä, ”kun katsoo kenellä aseita on, kuka niitä on aikaisemmin käyttänyt sekä missä ja minkälaisella hyökkäyksellä niitä käytettiin”.

STT

Kuvat: