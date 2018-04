Lappi nousi viidenneksi – Ogier dominoi MM-Korsikalla

Esapekka Lappi ajoi nousujohteisen päivän Korsikan MM-rallissa perjantaina. Neljän ajetun erikoiskokeen jälkeen pieksämäkeläinen on kilpailussa viidennellä sijalla. Aamupäivällä Lapin ja koko Toyotan rallitiimin vauhti oli vielä kadoksissa, ja varsinkin 50-kilometriä pitkässä neulansilmäkieputuksessa Toyota oli ongelmissa.

Lappi ajoi kuitenkin pohja-ajan perjantain päätöserikoiskokeelle.

– Se oli jotenkin karkeampaa asvalttia juuri sillä lyhyellä pätkällä, ja tämä auto toimi upeasti. Sitten kun on sileämpää, ei vaan ole pitoa tarpeeksi keulassa. En tiedä, mistä se johtuu. Luulen, että ongelma tulee jatkumaan valitettavasti, Lappi manasi.

– Koetetaan kuitenkin muuttaa vielä autoa huomiseksi. Ei tyydytä tähän. Koetetaan tehdä kaikki mahdollinen, mutta ei tietenkään mitään ihan tyhmää.

Lappi joutuu kamppailemaan viidennestä sijasta kynsin ja hampain, sillä kahdeksantena olevaan tallikaveri Jari-Matti Latvalaan on eroa vain 12 sekuntia.

– Aika paljon on vielä jäljellä, että ei kannata luovuttaa. Voittokamppailu on toki ohi, mutta en minä siihen niin valmistautunutkaan. Tavallaan tavoitteessa ollaan, kun viidentenä ollaan.

Ogier dominoi

Fordin Sebastien Ogier dominoi Korsikan rallin avauspäivää. Ogier johtaa rallia yli puolen minuutin erolla ennen Hyundain Thierry Neuvillea.

– Fiilis oli hyvä koko päivän. En osannut odottaa näin isoa eroa. Jos on näin paljon saanut eroa tehtyä avauspäivänä, ei voi olla kuin tyytyväinen, Ogier myhäili.

MM-taistelussa Ogierin pahimmaksi uhkaajaksi povattu Neuville ei yltänyt lähellekään ranskalaisen vauhtia. Mies jopa löi hanskat tiskiin voittokamppailun osalta.

– Aika iso tuo ero on. Yritimme kovasti varsinkin iltapäivällä ja kaikki kuitenkin tuntui toimivan, mutta silti vauhti ei riittänyt Sebille he (Ford) ovat tehneet parannuksia selvästi ja meidän pitää vastata siihen jatkossa, Neuville alistui.

Citroenin Kris Meeke on avauspäivän jälkeen kolmantena ja Toyotan Ott Tänak neljäntenä. Paluuta MM-sarjaan tekevä ralli-ikoni Sebastien Loeb keskeytti kisan toisella erikoiskokeella ulosajon vuoksi.

Lauantaina Korsikalla ajetaan kuusi erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina.

STT

