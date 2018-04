Las Vegasin huippuvire jatkui NHL:ssä – Haula keräsi pisteitä

Tulokasjoukkue Vegas Golden Knights pelasi vahvan runkosarjan jääkiekon NHL:ssä, ja sama meno on jatkunut pudotuspeleissä.

Suomen aikaa varhain perjantaina joukkue murskasi pudotuspelien toisen kierroksen avausottelussaan San Jose Sharksin 7-0 (4-0, 1-0, 2-0). Las Vegasin suomalaishyökkääjä Erik Haula keräsi ottelussa tehopisteet 1+1.

Haula viimeisteli kotijoukkueen toisen osuman avauserässä napakalla laukauksella. Päätöserässä Haula sai syöttömerkinnän James Nealin 7-0-maaliin.

NHL:ään täksi kaudeksi tullut Vegas on ollut pudotuspeleissä erinomainen. Se eteni avauskierrokselta jatkoon puhtaalla pelillä kaadettuaan Los Angeles Kingsin voitoin 4-0.

Haula on kerännyt tämän kauden pudotuspeleissä viidessä ottelussa tehopisteet 2+1.

– Seitsemää maalia enemmän kyse on siitä, miten pelasimme alusta loppuun. Pelasimme kovan ja yhtenäisen 60-minuuttisen, Vegasin päävalmentaja Gerard Gallant sanoi seuran Twitter-tilillä.

Seitsemän eri maalintekijää

Vegasin tulivoimasta kertoo, että jokaisen maalin teki eri pelaaja. Samalla Vegas nousi ainoaksi tappiottomaksi joukkueeksi tämän kauden pudotuspeleissä.

Yksi vegasilaisten menestyksen kulmakivistä on ollut maalivahti Marc-Andre Fleury, joka torjui San Josea vastaan 33 kertaa. Nollapeli oli hänelle jo kolmas kuluvissa pudotuspeleissä.

San Josen Joonas Donskoi keräsi peliaikaa runsaat kymmenen minuuttia ja jäi ilman tehopisteitä.

Joukkueet iskevät uudelleen yhteen Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Myös Pittsburgh aloitti pudotuspelien toisen kierroksen voitolla.

Puolustaja Olli Määtän edustama Pittsburgh kukisti Washingtonin vieraissa 3-2 vahvan päätöseränsä ansiosta. Pittsburgh iski kaikki maalinsa kolmannessa erässä.

Jake Guentzel oli mukana kaikissa vierasjoukkueen osumissa, sillä hän teki voittomaalin ja syötti kaksi muuta.

STT