Latvala sai testeistä toivoa

Jari-Matti Latvalan kauden alku rallin MM-sarjassa on ollut vaisu. Avauskilpailusta Monte Carlosta heltisi kolmas tila, mutta sen jälkeen tuurilainen on ajanut vain jämäpisteitä.

Viikonloppuna MM-sarja jatkuu Korsikan rallilla. Latvala myöntää, että piste-eroa kärkeen ei saisi enää kertyä. Latvala on kolmen kilpailun jälkeen MM-sarjassa viidentenä.

– Korsikalla olisi tärkeää ajaa palkintopallille. Pisteissä olen vähän perässä, mutta ei se ole vielä hälyttävää. Vielä ei tarvitse lähteä riskillä puskemaan, Latvala sanoo STT:lle.

– Piste-ero pitää kuitenkin säilyttää. Ensimmäisellä puoliskolla on vähän minulle ja tiimille hankalampia kisoja, mutta pitää yrittää kevään aikana pitää asemat ja mieluiten vähän kuroa eroa.

Selvää on, että koko vuotta Toyota-kuski ei voi vain pitää asemia.

– Seuraava Argentiinan kisa on vähän arvoitus, mutta sitten ajetaan kolme kertaa Euroopassa soralla putkeen, ja ne kisat sopivat autolle ja minulle. Silloin pitää hyökätä, kun fiilis on kaikin puolin kunnossa, Latvala pohtii.

Tunne parani asvaltilla

Korsikan rallia kutsutaan 10 000 mutkan kisaksi. Syheröisillä vuoristoteillä vaaditaan äärimmäistä keskittymiskykyä, sillä lepoaikaa ei ole. Pitkät erikoiskokeet ovat täynnä neulansilmämutkia, mutta Latvala on toiveikas.

– Ajettiin erittäin hyvät testit ja saatiin tehtyä parannuksia takalukkoon ja jousituksen geometriaan. Auton ajettavuus parani paljon. Minulla ei ole aikoihin ollut näin hyvää fiilistä asvaltilla, Latvala hehkuttaa.

Latvala voitti Korsikalla kolme vuotta sitten ja liittyi Markku Alénin seuraan Korsikan suomalaisvoittajana.

– Tykkään tästä rallista paljon ja olen täällä menestynyt. Voittokaan ei ole mikään mahdottomuus, Latvala arvioi, mutta pitää Citroenia ennakkoon vahvimpana.

– Rallissa on älyttömän pitkiä ja haastavia erikoiskokeita. Keskittymisen on oltava koko ajan tapissa.

