Lauantaina LP Viesti, sunnuntaina Vilpas, maanantaina LP Viesti, tiistaina Vilpas… Fysiikkavalmentaja Ville Salmen ei tarvitse miettiä iltamenoja

Ville Salmen ei päättyneen ja alkaneen viikon aikana tarvitse miettiä iltamenojaan. Lentopallon naisten Mestaruusliigan ja miesten Korisliigan pudotuspelit takaavat sen, että hän viettää päivät pääksytysten palloiluhalleilla.

Salmi työskentelee sekä Vilppaan korisliigajoukkueen että LP Viestin mestaruusliigajoukkueen fysiikkavalmentajana. Juuri nyt otteluita pelataan joka toinen päivä molemmissa sarjoissa.

Se tietää Salmelle täysiä työpäiviä. Sunnuntaina hän oli mukana ensin LP Viestin harjoituksissa ja välittömästi sen jälkeen Vilppaan pelissä. Työnsarkaa riittää etenkin lentopallon puolella ikävästä syystä: salolaisjoukkueen lukuisten loukkaantumisten takia.

Otteluiden välipäivinä harjoittelu on hyvinkin vaihtelevaa.

– LP Viestin osalta yksi kävi sunnuntaina hieronnassa, toinen teki voimaharjoituksen, kolmas vain huilasi tavoitteenaan olla vamman jäljiltä pelikunnossa maanantaina. Joku saattoi jopa koskea palloon, Salmi naurahtaa.

Vilppaan kanssa jo yli kymmenen vuotta työskennellyt Salmi aloitti LP Viestissä viime kaudella. Sesongit ovat varsinkin lentopallon osalta poikenneet toisistaan hurjasti: LP Viestin loukkaantumismäärät ovat olleet tällä kaudella jopa ennätykselliset, viime kaudella hyvinkin pienet.

– Tuntuu, että vammoja on tällä kaudella ollut tosi paljon koko suomalaisessa palloilussa. Joensuun Kataja on kärsinyt Korisliigassa poissaoloista koko kauden, samoin HPK:lta on ollut lentopallossa pitkiä poissaoloja.

– Harmillisimpia ovat tietysti sellaiset vammat, joita ei vaan voi ennaltaehkäistä. Esimerkkinä Teemu Rannikon tapaus: sille ei voi mitään, että vastustajan ukko hyppää selkään, Salmi päivitteli lukuisia loukkaantumisia jo ennen Vilppaan Javontae Hawkinsin nilkkavammaa.

Naisten Mestaruusliigan kolmas loppuottelu pelataan maanantaina Salohallissa kello 18.15 alkaen.

