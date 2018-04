Lautanen ja lusikka jäävät pois uudesta äitiyspakkauksesta

Vuoden 2018 äitiyspakkaukseen lisätuotteina hankitut leijonakuvioinen lautanen ja lusikka jäävät pois pakkauksesta, ilmoittaa Kela. Ne korvataan kuumemittarilla.

Kela ja Evira päättivät poistaa pakkauksesta ruokalautasen ja ensilusikan, koska muovilautasen valmistuksessa on käytetty bambujauhoa. EU:ssa bambujauhoa ei ole hyväksytty muovisten kontaktimateriaalien osaksi.

Lautasen ja lusikan settiä ei ole toimitettu asiakkaille. Ne hankittiin osaksi lisätuotteita, kun äitiysavustuksen määrää korotettiin 30 eurolla.

Äitiyspakkauksessa on lisäksi toisenlainen lusikka, joka on asetusten mukainen.

STT