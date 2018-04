LeBron James hurjana alusta alkaen – Cleveland tasoihin Indianaa vastaan

LeBron James sydämistyi Clevelandin kotitappiosta Indianalle NBA-koripalloliigan pudotuspeliavauksessa sen verran, että sarjan toiseen peliin mies tuli todella hurjalla sykkeellä. James teki ottelun 13 ensimmäistä pistettä ja Clevelandin 16 ensimmäistä ja johdatti joukkueensa tasoihin ottelusarjassa 100-97-voitolla.

– Meidän oli saatava sarja tasoihin, kun lähdemme seuraaviin otteluihin Indianaan. Jätkät pelasivat minulle palloa, ja onnistuin saamaan aikaan muutaman korin, ottelussa lopulta 46 pistettä takonut James totesi vaatimattomasti.

Liigan runkosarjaykkönen Houston otti 102-82-voitolla 2-0-johdon Minnesotaa vastaan. Utah puolestaan haki 102-95-vierasvoiton Oklahoma Citystä ja tasoitti sarjan 1-1:een.

Pudotuspeli voi jäädä Popovichilta väliin

NBA-koripalloliigan San Antonio Spursin pitkäaikaisen menestysvalmentajan Gregg Popovichin vaimo Erin Popovich on kuollut, seura kertoi. Pitkään sairastanut vaimo oli 67-vuotias.

San Antonio on NBA:n pudotuspelien avauskierroksen sarjassa Golden Statea vastaan tappiolla 0-2. Kolmas ottelu paras seitsemästä -sarjassa pelataan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, eikä ole tiedossa, onko Gregg Popovich pelissä mukana.

– Tämä on tärkeämpi asia kuin peli, tai voittaminen ja häviäminen. Tunnen oloni niin surulliseksi ”Popin” ja hänen perheensä puolesta, Golden Staten tähtiin lukeutuva Kevin Durant sanoi.

Popovich, 69, on valmentanut Spursia kaudesta 1996-97. Seura on voittanut hänen luotsaamanaan viisi mestaruutta, joista viimeisimmän kaudella 2013-14. Popovich on palkittu kolme kertaa NBA:n vuoden valmentajana.

