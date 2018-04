Lehdet: Valtioneuvoston ex-viestintäjohtaja Mantila siirtyy Naton strategisen viestinnän keskukseen

Valtioneuvoston entinen viestintäjohtaja Markku Mantila on nimitetty päällikkötehtäviin Latvian Riiassa sijaitsevaan Naton strategisen viestinnän osaamiskeskukseen. Asiasta kertoivat maanantai-iltana ainakin Aamulehti ja Kaleva.

Lehtien mukaan Mantila aloittaa tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavan yksikön päällikkönä elokuussa. Tehtävä on aluksi kaksivuotinen, mutta sopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkosta. Lehtien mukaan edeltäjä tehtävässä oli tohtori Antti Sillanpää.

Aamulehti ja Kaleva kertovat, että osaamiskeskus on itsenäinen asiantuntijaelin, joka ei kuulu Naton komentorakenteeseen tai saa siltä rahoitusta.

Mantila työskenteli aiemmin muun muassa valtioneuvoston viestintäjohtajana sekä päätoimittajana Kalevassa ja Pohjalaisessa. Viime aikoina Mantila on toiminut perustamassaan viestintäyrityksessä.

