Lehti: Ruotsin Akatemian skandaalin päätekijä kähmi prinsessa Victoriaa

Ruotsin Akatemian ympärillä syntyneen skandaalin päähenkilö Jean-Claude Arnault on häirinnyt kruununprinsessa Victoriaa seksuaalisesti, kirjoittaa Svenska Dagbladet.

Lehti on saanut silminnäkijäkertomukset kolmelta henkilöltä, joiden mukaan Arnault käpälöi prinsessan takamusta Akatemian järjestämässä tilaisuudessa vuonna 2006.

Arnault on naimisissa Akatemian jäsenen kanssa. Hänen epäillään häirinneen muitakin naisia seksuaalisesti, syyllistyneen taloudellisiin väärinkäytöksiin ja vuotaneen Nobelin kirjallisuuspalkintojen saajien nimiä.

Hovin tiedottaja ei kommentoinut lehden tietoja. Arnault’n asianajaja ilmoitti, että hänen päämiehensä kiistää väitteet ehdottomasti ja pitää niitä pahantahtoisena mustamaalauksena.

Taas yksi jäsen haluaa lähteä Ruotsin akatemiasta

Jälleen yksi Ruotsin akatemian haluaa jättää paikkansa. Akatemia kertoi lauantaina tiedotteessaan, että kirjailija ja dramaturgi Sara Stridsberg haluaa erota.

Stridsberg on kuudes akatemian jäsen, joka eroaa kuukauden sisällä. SVT:n mukaan hän oli kertonut eroaikeistaan jo aiemmin.

Eroamisten taustalla ovat akatemian rahanjakoon liittyvät epäselvyydet ja rikosilmoitus, joka koskee kulttuurivaikuttaja Arnault’n johtamaa kulttuurikeskus Forumia. Ruotsin talousrikosvirasto on aloittanut esitutkinnan.

Sekä pääministeri Stefan Löfven että kuningas Kaarle XVI Kustaa ovat ottaneet kantaa kriisiin. Kuningas muutti sääntöjä niin, että akatemiasta eroaminen on mahdollista, kun ennen jäsenyys oli ollut elinikäinen.

Ruotsin akatemian tehtävä on edistää ruotsin kieltä ja kirjallisuutta.

https://www.svd.se/svd-avslojar-arnault-antastade-kronprinsessan

http://www.svenskaakademien.se/press/pressmeddelande-fran-svenska-akademien-5

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sara-stridsberg-lamnar-akademien

STT

