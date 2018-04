Leijonat rökitti Ruotsin ja vei kakkossijan Tshekin-turnauksessa – ”Tämä antaa itseluottamusta”

Leijonat poikkesi sunnuntaina tiukkojen, yhden maalin erolla ratkenneiden maaottelujen kaavasta ja latoi peräti seitsemän osumaa Ruotsin verkkoon. Tre Kronor kaatui 7-3, ja kaikki Suomen maalit menivät eri pelaajan nimiin.

– Kyllä tämä antaa itseluottamusta. Hyvä, että tuli onnistumisia, päävalmentaja Lauri Marjamäki tiivisti puhelimitse Pardubicesta.

Maaleista vastasivat Antti Suomela, Olli Palola, Henri Jokiharju, Juuso Puustinen, Pekka Jormakka, Ville Pokka ja Sami Sandell. Edellisen kerran Suomi teki yhtä monta maalia Ruotsia vastaan vuonna 2009.

– Me tehtiin monta riistomaalia. Kun saatiin kiekko, olimme heti pelaamassa kiekkoa vastustajan maalia kohti. Ruotsin puolustus vähän levisi, Marjamäki arvioi.

Suomi nousi voitollaan Tshekin EHT-turnauksessa toiseksi. Alkavalla viikolla on edessä Ruotsin-turnaus, ja matkaa 4. toukokuuta alkaviin MM-kisoihin riittää vielä.

– Tässä on vielä viikko ja kuusi päivää ennen meidän ensimmäistä MM-peliämme, Marjamäki laski ennen kuin Leijonat starttasi yölliselle kotimatkalle Tshekistä.

Nuorekas ja raikas meininki

Marjamäen mukaan MM-leiriryhmä ei suuremmin muutu alkuviikolla ennen torstaina Helsingissä pelattavaa Venäjä-ottelua. Sunnuntaina selvisi toki, että Carolinan Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen liittyvät ryhmään.

– He ovat kärkipelaajia ja ennen kaikkea hyviä persoonia. He sopivat tähän joukkueeseen hyvin. Meillä on nuorekas ja raikas meininki, Marjamäki sanoi.

Marjamäen mukaan Leijonat tarvitsee ison leiriryhmän, koska pelejä tulee lyhyessä ajassa paljon, ja loukkaantumiset verottivat Tshekissä Juuso Riikolan ja Kasper Björkvistin.

– On hyvä, että pelaajat saavat jonkun huilin, kuten tänään Veli-Matti Savinainen sai, Marjamäki totesi.

Ruotsin SHL-liiga ja KHL päättyivät sunnuntaina, ja kotimaisen Liigan mestaruus on katkolla maanantaina. Myös Sveitsissä ovat pelit vielä kesken.

– Katsotaan, keitä suomalaisia pelaajia on tarjolla ja palataan näihin, Marjamäki totesi.

