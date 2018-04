Leijonat suuntaa MM-kisoihin voittovireessä, kisajoukkueen nimilistan pitäisi olla valmis maanantai-iltana

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajalla Lauri Marjamäellä on omien sanojensa mukaan positiivinen haaste. Sillä hän tarkoittaa lopullisen MM-joukkueen nimeämistä.

– Valinnat ovat vaikeita, mutta emmeköhän me huomisiltaan mennessä saa joukkueen valmiiksi, Marjamäki kertoi sunnuntaina puhelimitse voitokkaan Ruotsi-ottelun jälkeen.

Suomi kukisti Ruotsin Tukholmassa pelatussa EHT-turnauksen ottelussa 3-1 (0-0, 0-1, 3-0).

Ottelun avauserä oli maaliton, mutta toisessa erässä Oliver Ekman-Larsson laukoi Ruotsin napakalla kudilla johtoon. Leijonat sai maalihanansa auki päätöserässä, jossa se teki kolme osumaa.

Juuso Riikola laukoi ylivoimalla Suomen avausmaalin kolmannen erän alussa.

Kaksi minuuttia myöhemmin Teuvo Teräväinen päätti vahvan nousunsa laukaukseen. Kiekko osui tolppaan ja siitä toiseen tolppaan, kunnes Veli-Matti Savinainen survoi sen Ruotsin maaliin.

Sebastian Aho viimeisteli ottelun loppunumerot tyhjään maaliin. Carolinan NHL-kaksikko Aho ja Teräväinen pelasivat kevään ensimmäisen maaottelunsa Leijonissa. He muodostivat ykkösketjun Savinaisen kanssa.

– Aho ja Teräväinen pelasivat jopa paremmin kuin odotin, sillä heillä on pitkä ottelutauko alla. Kyse on kahdesta monipuolisesta pelaajasta, Marjamäki kehui.

NHL-pelaajia avuksi

Verrattuna päättyneeseen EHT-turnaukseen MM-joukkueessa nähdään enemmän NHL-pelaajia.

Mikael Granlund, Mikko Rantanen, Markus Nutivaara ja Kasperi Kapanen liittyvät kisaryhmään mukaan, eivätkä MM-ovet aukea kaikille EHT-joukkueen pelaajille.

– Valmennuksen kanssa mietimme valintoja joka hetki. Runko on jo aika vahva, Marjamäki tiivisti.

MM-kisoihin valmistautuva Leijonat voitti kaikki kolme otteluaan Ruotsin EHT-turnauksessa. Ruotsi sijoittui kotiturnauksessaan toiseksi, Venäjä kolmanneksi ja Tshekki jäi neljänneksi.

– Puoleentoista viikkoon meillä oli kuusi kovaa kansainvälistä peliä, joista voitimme viisi viimeistä. Pelaamisemme on mennyt koko ajan eteenpäin ja olemme antaneet kaikille rehellisen näytönpaikan, Marjamäki summasi.

”Osoitus joukkueen luonteesta”

Marjamäkeä miellytti suojattiensa nousu vahvaa Ruotsia vastaan tappioasemasta voittoon.

– Tämä oli osoitus joukkueen luonteesta ja siitä, että itseluottamuksemme on kunnossa. Avauserä oli korkeatasoinen, mutta toisessa erässä jäimme vähän ottavaksi osapuoleksi. Päätöserässä nostimme tekemisemme tasoa.

Harri Säteri keräsi Suomen maalilla 26 ja Anders Nilsson Ruotsin tolppien välissä 21 torjuntaa.

Suomi avaa MM-urakkansa lauantaina Etelä-Koreaa vastaan Tanskan Herningissä. Ruotsi pelaa Suomen kanssa eri lohkossa.

