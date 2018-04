Lepomäki mätkii kirjassaan kokoomuksen johtamistapaa: ”Valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka”

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) arvostelee tänään julki tulleessa kirjassaan monisanaisesti kokoomusta ja sen johtamistapaa. Lepomäen mielestä kokoomus on kompastunut omaan vaalimenestykseensä ja puolueesta on tullut ”pikemminkin urheilu- ja kannatusseura kuin poliittinen liike”.

– Siinä missä urheilu- ja kannatusseura keskittyy kisan voittamiseen ja hyvän tunnelman luomiseen, pitäisi poliittisen liikkeen keskittyä asioiden aikaansaamiseen, Lepomäki kirjoittaa Vapauden voitto -kirjassaan.

– Kokoomuksen kolme suurinta ongelmaa ovat johtaminen, johtaminen ja johtaminen, hän tiivistää.

Lepomäen mukaan hänen kritiikkinsä ei ole epäluottamuslause kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle. Kyse on ennemmin vuosien mittaan muodostuneesta puoluekulttuurista, jossa ollaan enemmän huolissaan ”oman porukan pärjäämisestä kuin toteutuneesta politiikasta”.

Lepomäki arvostelee myös kokoomuksen päätöksentekotapaa, jossa valta keskittyy pienelle piirille.

– Valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka, jonka jäsenet ovat pitkälti erityisavustajia.

Myös kokoomuksesta äskettäin eronnut kansanedustaja Hjallis Harkimo on arvostellut kokoomuksen toimintatapoja ja syyttänyt puoluetta autoritäärisestä johtajuudesta.

STT

