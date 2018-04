Liike Nytin perustajat paljastettiin – kansanedustajia ei pyydetty mukaan

Kohinaa tällä viikolla aiheuttaneesta uudesta poliittisesta liikkeestä on saatu lisää tietoa.

Juuri avatuilla nettisivuilla kerrotaan, että perustajina ovat kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Harry Harkimo sekä Mikael Jungner, Alex Nieminen, Helene Auramo, Karoliina Kähönen, Sarian Antila ja Tuomas Enbuske.

Liike Nyt kertoo olevansa avoin kaikille aidosti päätöksenteon muuttamisesta kiinnostuneille, myös puolueiden jäsenille. Harkimo kertoi Ylen Ykkösaamussa, ettei ketään kansanedustajaa pyydetty mukaan.

Uusia tietoja liikkeestä on annosteltu tällä viikolla tarkasti. Helsingin Sanomat kertoi myöhään keskiviikkoiltana, että Harkimo ja Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä. Liikkeen tarkoituksena olisi asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa ensi vuonna, ja se edustaisi markkinaliberaalia linjaa. Torstaina kansanedustaja Harkimo erosi kokoomuksesta. Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Jungner on eronnut aiemmin SDP:stä.

Myöhemmin kävi ilmi, että jo keskiviikkona Patentti- ja rekisterihallitukseen oli tehty ilmoitus Liike Nyt -nimisestä yhdistyksestä, jonka tarkoituksena on uudistaa politiikan toimintatapoja ja päätöksenteon prosesseja. Yhdistyksen puheenjohtajaksi oli merkitty Harkimo.

STT

