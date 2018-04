Liikennevirasto kehottaa autoilijoita palaamaan pääsiäisen vietosta jo tänään eli ennen kuin runsaat lumisateet rantautuvat Suomeen.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että ajokeli muuttuu huomenna erittäin huonoksi suuressa osassa maata runsaan lumisateen ja voimakkaan tuulen vuoksi.

Liikenneviraston mukaan paluumatkalle kannattaa lähteä jo tänään etenkin siinä tapauksessa, että on liikkeellä kesärenkailla. Tänään sunnuntaina ajokeli on koko maassa hyvä.

Ajokeli muuttuu vaaralliseksi maanantaina

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on maanantaina vaarallinen Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Ajokeli voi lisäksi olla huomenna vaarallinen Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja enimmäkseen selkeä.

Päivän kuluessa maan eteläosassa on lisääntyvää pilvisyyttä ja aamulla maan eteläosassa sataa paikoin lunta.

Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Keski- ja Pohjois-Lapissa joitakin lumikuuroja.

STT

