Liki 20 000 suomalaisen tiedot saattoivat päätyä luvatta Cambridge Analyticalle

Saksan oikeusministerin Katarina Barleyn mukaan Euroopan tulisi ilmaista selkeästi tyytymättömyytensä Facebookin toimintaan.

– Facebook on läpinäkymättömyyden verkosto, jossa kaupalliset edut ovat ajaneet eettisten päätösten ohi, Barley jyrisi.

– Sosiaalinen media tarvitsee uusia, selviä sääntöjä. Tulemme tutkimaan, ovatko nykyiset eurooppalaiset säännökset riittäviä, oikeusministeri jatkoi.

Facebookin mukaan noin 310 000 saksalaiskäyttäjän tiedot annettiin luvattomasti analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle.

Myös suomalaisten tietoja jaettiin luvatta. Facebookin edustajan Peter Münsterin mukaan liki 20 000 suomalaisen tiedot jaettiin ilman lupaa. STT:n toimittaja on jo kaksi viikkoa sitten pyytänyt omia tietojaan Cambridge Analyticalta ja maksanut kymmenen punnan käsittelymaksun yhtiölle. Yhtiö ei ole toistaiseksi vastannut tietopyyntöön.

Facebook kertoi eilen Suomen aikaa, että jopa 87 miljoonan yhteisöpalvelun käyttäjän tiedot annettiin luvattomasti analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle. Aiempi arvio on ollut noin 50 miljoonaa käyttäjää.

Zuckerberg haluaa jatkaa

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoo edelleen olevansa paras ihminen johtamaan yhtiötä virheistä huolimatta.

– Mielestäni elämä on virheistä oppimista ja sen selvittämistä, kuinka siirtyä eteenpäin, Zuckerberg sanoi toimittajille.

– Kun rakennat jotain sellaista kuten Facebook, mikä on ennennäkemätöntä maailmassa, on olemassa asioita, jotka tulet sotkemaan… Mielestäni ihmisten pitäisi pitää meitä vastuullisina siitä, että opimme virheistämme.

Zuckerberg sanoi myös olevansa melko varma, ettei luku nouse 87 miljoonasta käyttäjästä enää ylöspäin.

– Luku voi olla pienempikin, hän sanoi.

STT

